Sonderfahrt zu Musical-Aufführung nach Ulm

Zur Aufführung des Musicals „Anatevka ‐ Fiddler in the roof“ von Scholem Alejchem fährt am Samstag, 25. November, ein Bus zum Theater Ulm.

Der Bus startet in Riedlingen, Bushaltestelle Grabenstraße, um 17.15 Uhr. Eine weitere Zustiegsmöglichkeit ist in Unlingen, Haltestelle an der Schule, um 17.25 Uhr. Die Rückfahrt erfolgt sofort nach der Aufführung. Eintrittskarten werden gegen Geld im Bus ausgegeben, wie die Organisatorin Marlene Müller mitteilte.

Nähere Informationen gibt es telefonisch unter 07371/1516. Die nächste Fahrt der Abonnenten findet am Mittwoch, 27. Dezember, zu Giuditta statt. Abfahrt ist dann in Riedlingen um 18.15 Uhr.