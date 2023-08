Wie weit fortgeschritten sind die Pläne zum Stadthallenareal? Das wollte ein Mitglied des Jugendforums (Jufo) von der Stadt Riedlingen wissen und hat dafür die Online–Plattform „FragDenStaat“ genutzt.

Über das Portal können sich Bürgerinnen und Bürger Informationen aus Politik und Verwaltung einholen. Die Anfrage wurde im November vergangenen Jahres gestellt — laut Jufo hat die Stadt bis heute nicht darauf geantwortet. Riedlingens Bürgermeister Marcus Schafft sagt allerdings, die Anfrage hätte ihn nicht erreicht.

Bürgermeister kritisiert „FragDenStaat“

Er kritisiert, dass „FragDenStaat“ nicht bei den Städten und Gemeinden akkreditiert, also nicht beglaubigt sei. Im konkreten Fall habe sich das Portal auch nicht direkt mit ihm in Verbindung gesetzt.

Eine Rückmeldung per Mail gab es nicht — sonst wäre sie bei ‚FragDenStaat‛ sichtbar. Arne Semsrott, Projektleiter der Plattform „FragDenStaat“

„Aus meiner Sicht liegt es im Verantwortungsbereich des Dienstleisters, die Zustellung sicher zu stellen“, sagt Schafft.

Laut Portal wurden Mails an die Stadt weitergeleitet

„FragDenStaat“ teilt auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit, den Antrag an die Email–Adresse der Stadt Riedlingen weitergeleitet zu haben.

„Eine Rückmeldung per Mail gab es nicht — sonst wäre sie bei ’FragDenStaat’ sichtbar“, teilt Arne Semsrott, Projektleiter der Plattform, mit. „Was die Stadt mit den Mails gemacht hat und ob sie gegebenenfalls ungelesen gelöscht wurden, wissen wir nicht.“

Jufo ist mit Kommunikation unzufrieden

Auch mit der bisherigen Kommunikation rund um das Stadthallenareal ist das Jufo nicht zufrieden. Bereits im März startete das Jufo eine Petition zum Erhalt des Areals, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken.

Grund dafür sei unter anderem gewesen, dass dem Jufo vonseiten der Stadt zuvor „nichts Konkretes“ mitgeteilt wurde, sagt Jufo–Sprecher Paul Geisler.

Stadt sei mitten im „Planungs– und Entscheidungsprozess“

Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ gibt Bürgermeister Schafft an, dass sich die Stadt „mitten im Planungs– und Entscheidungsprozess“ befinde.

Die Entwicklung des Areals sei medial und über die Webseite der Stadt „gut nachzuvollziehen“ und er sei als Beiratsmitglied des Jufos „jederzeit“ ansprechbar.

Jufo möchte mehr in die Standort–Planung einbezogen werden

Dem Jufo zufolge habe es seit März jedoch wenig Gespräche gegeben. Außerdem kritisieren die Mitglieder, dass die Stadt sie kaum in die Planung um den künftigen Jufo–Standort einbeziehe.

Laut Musik hören und Beisammensein gehören zur Jugend dazu — auch nach 22 Uhr. Paul Geisler

Laut Schafft stehe jedoch trotz aller offenen Pläne fest, dass die Stadt das Jufo in einem anderen Gebäude unterbringt. Sie finanziere auch weiterhin das Grundstück und das Gebäude, in dem sich das Jufo befindet.

Zurzeit käme Halle in der Kastanienallee infrage

Derzeit stünde Schafft zufolge zur Diskussion, dem Jufo eine Halle in der Kastanienallee zur Verfügung zu stellen. Ein Nachteil des angedachten Grundstücks sei jedoch, dass es nicht mehr in der Nähe der Donau liege, räumt der Bürgermeister ein. Dafür würden durch die Lage am Rande der Mißmahlschen Anlage „Lärmprobleme“ vermieden.

Jufo befürchtet, dort Anwohnende zu stören

Paul Geisler vom Jufo sieht das allerdings anders: In der Allee befänden sich Wohnhäuser, wodurch das Risiko bestehe, die Anwohnenden zu stören. Das könne sich auf die Freizeitgestaltung der Jugendlichen auswirken: „Laut Musik hören und Beisammensein gehören zur Jugend dazu — auch nach 22 Uhr“, sagt Geisler.

Außerdem gehöre „das Jufo ins Stadtzentrum, nicht an den Rand“, stellt er fest. In den Räumlichkeiten des Areals könnten sich die Jugendlichen „frei entfalten“, was in einem Neubau nur noch eingeschränkt möglich sei.

Insgesamt seien die Pläne zum Areal jedoch nicht weit genug fortgeschritten, um abschließend zu sagen, wo das Jufo untergebracht wird, teilt Bürgermeister Schafft mit.

Jufo wünscht sich Mitbestimmung

Dennoch wünscht Paul Geisler sich, dass die Stadt das Jufo mehr wertschätze. „Wir übernehmen Arbeit der Stadt“, sagt er. „Wir haben viel häufiger geöffnet als das Jugendhaus Trap, das seit Längerem mit einer Teilzeitstelle besetzt ist, und haben Angebote, die sich wirtschaftlich für andere Betriebe gar nicht lohnen würden oder für Teilnehmende teurer wären.“

Er hofft, ihr Wunsch nach Mitbestimmung werde künftig ernstgenommen. „Wir haben auch ein Recht darauf, da wir seit über 20 Jahren auf dem Areal vertreten sind und seit über 50 Jahren Freiraum für die Jugend in Riedlingen bieten“, sagt Geisler.

Stadt solle mehr auf Wünsche der Riedlinger eingehen

Er betont aber, dass das Jufo nicht gegen die Umgestaltung des Areals ist, sondern „für eine Gestaltung, die Riedlingen weiterbringt“. Bei der Planung des Areals solle die Stadt deshalb mehr darauf achten, was sich die Menschen aus Riedlingen wünschen — „nicht darauf, was sich Planungsbüros von weit her vorstellen“.