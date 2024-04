Rund elf Millionen Tonnen Lebensmittel werfen die Deutschen jedes Jahr in den Müll. Laut einer Studie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft sind das durchschnittlich 78 Kilogramm pro Person. Um diese Zahl zu reduzieren, hat sich die Initiative „Foodsharing“ gegründet.

Sie rettet noch genießbare Lebensmittel, die sonst im Müll landen würden und stellt sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Auch im Raum Riedlingen gibt es die Initiative, neben Privatpersonen nehmen auch zahlreiche Betriebe an der Initiative Teil.

Initiative vollkommen legal

Foodsharing habe nichts mit Containern zu tun, betont Nicole Gerster. Sie hat sich im Dezember 2020 dazu entschlossen, die 2012 entstandene Initiative zu unterstützen und sie im Dezember 2021 in Riedlingen aufzubauen. „Alles, was wir machen, ist legal. Wer bei uns mitmachen möchte, muss sich im Internet auf der Seite foodsharing.de anmelden. Hierüber werden die Lebensmittelrettungen koordiniert“, sagt sie.

Fairteiler steht in Neufra

Ein Großteil der Lebensmittelabfälle entsteht in Privathaushalten. Wer zum Beispiel in den Urlaub fährt, kann sie jederzeit in einen öffentlich zugänglichen Schrank stellen, den sogenannten Fairteiler. Einer dieser Fairteiler steht in der Singlestraße 6 in Neufra.

Gerster betont, es gebe auch Lebensmittel, die dort nichts zu suchen haben. Dazu zählten Alkohol, Fleisch, Produkte aus nicht erhitzter Rohmilch, frisch zubereitete Speisen mit rohem Ei und alle Lebensmittel, die gekühlt werden müssen.

Zusammenarbeit mit Betrieben

Mittlerweile kooperieren auch etwa 75 Lebensmittelbetriebe aus dem gesamten Landkreis mit der Initiative. Dazu zählen Supermärkte, Bäckereien und Marktstände. Die Betriebe gehen eine Kooperation mit foodsharing ein. „Sie geben mit der Abgabe der Lebensmittel gleichzeitig auch die Verantwortung für diese an die foodsaver ab und sind damit von der Haftung befreit“, sagt Gerster. Zu den am häufigsten ausgetauschten Lebensmitteln gehörten Obst und Gemüse. „Im Sommer sind es vor allem Salate, im Winter eher Orangen.“

Über 400 Foodsaver im Bezirk Biberach

Die Initiative zählt nach eigenen Angaben aktuell über 540.000 registrierte Benutzer in der Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dazu kommen rund 130.000 freiwillige Foodsaver.

Die Tafel hat immer Vorrang vor uns. Katja Kegel

Über 400 sind es momentan im Bezirk Biberach, zu dem neben Riedlingen auch Ochsenhausen, Bad Buchau und Bad Schussenried gehören.

Keine Konkurrenz zu Tafelläden

Für Katja Kegel zählt beim Foodsharing vor allem der Nachhaltigkeitsgedanke. Sie wohnt in Hailtingen und gehört ebenfalls seit 2021 zu den Foodsavern. „Natürlich kommt unsere Initiative auch sozial schwächeren Menschen zugute“, sagt sie. Gerade deshalb sehe man sich nicht als Konkurrenz zu den zu den Tafelläden, ganz im Gegenteil, sagt Kegel. „Die Tafel hat immer Vorrang vor uns.“

Das bestätigt Hans Petermann, Vorsitzender der Tafel in Riedlingen. „Foodsharing kommt im Raum Riedlingen nicht zu allen Lebensmittelbetrieben, von denen wir Waren bekommen. Wir holen die Waren mit Ausnahme von Feiertagen in der Regel am Freitag spätnachmittags oder abends sowie am Samstag in der Frühe ab.“ Foodsharing komme in diese Betriebe in der Regel nur bis einschließlich Mittwoch.

Die ehrenamtlichen Mitarbeitenden von Foodsharing vermittelten den Betrieben, dass sie vorrangig die Tafel unterstützen sollen, was meistens auch klappe. „Durch Vermittlung von Foodsharing bekommen auch wir immer wieder zusätzliche Ware, wofür wir dankbar sind.“

In einem Betrieb bekomme die Tafel allerdings seither nichts mehr, erklärt Petermann. Man konnte den Verantwortlichen bisher nicht vermitteln, dass auch die Tafel gut erhaltene Ware mitnehme und verteilen.

Weniger verderbliche Ware als früher

Petermann beobachtet gleichzeitig, dass die Tafel zunehmend weniger schnell verderbliche Ware wie Obst, Gemüse und Salate erhält. „Das geht Foodsharing offenbar ähnlich.“ Auch die Foodsaver bestätigen diese Tendenz, erklärt Gerster. Sie verstehe, dass diese Entwicklung für die Tafel ein Problem darstelle. „Grundsätzlich sind wir natürlich froh, wenn weniger Lebensmittel übrig bleiben.“