Skizunft Riedlingen fährt zur Sellamatt

Vom 2. bis 5. Januar bietet die Skizunft Riedlingen in Kooperation mit der Abteilung Ski des TV Canstatt eine Ski- und Snowboardfreizeit für Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren an. Teilnehmer der vergangenen Freizeiten hätten die Alp Sellamatt schätzengelernt, heißt es in der Mitteilung der Skizunft.

Die Fahrt führt in die Region Toggenburg ins Skigebiet des Chäserrugg (2262 Meter). In dem alpinen und landschaftlich intakten Gebiet der Ostschweiz warten auf die Ski- und Snowboardfahrer 50 Pistenkilometer, Anfängerlifte sowie weitläufige und abwechslungsreiche Abfahrten. Das Skigebiet um die Sellamatt garantiert Schneesicherheit durch viele beschneite Abfahrten.

Übernachtet wird in der Mittelstation Alp Sellamatt auf 1390 Metern. So ist man morgens unter den ersten auf der Piste. Die Verpflegung in der Alp Sellamatt ist dank der Vollpension für alle Kursteilnehmer im Preis inbegriffen. In der Hütte entstehen somit keine weiteren Kosten.

Tagsüber wird die Fahrtechnik in kleinen Kursgruppen verbessert. Vier Tage mit ganztägigem Kurs garantieren laut Skizunft eine individuelle Betreuung und maximalen Lernerfolg. Aufgrund der langen gemeinsamen Zeit im Kurs wird auch auf individuelle Wünsche der Teilnehmer eingegangen. Darüber hinaus gibt es ein spannendes Abendprogramm: Hüttenabende mit Spielen, Spaß und einer Nachtwanderung mit Fackeln sind eingeplant. Für Eltern gibt es die Möglichkeit, den Skiurlaub mit ihren Kindern gemeinsam zu verbringen und entspannt Skiurlaub zu machen.

Weitere Infos zur Freizeit und zur Anmeldung finden alle Interessierten auf unserer Homepage unter www.skizunft-riedlingen.de.