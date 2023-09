Riedlingen

Siebtklässler entflammten für den Basketballsport

Riedlingen / Lesedauer: 3 min

Vereinsgründer Gerd Bräuer (+ 2021), der Vereinsvorsitzende Joachim Blersch und die Gründungsmitglieder Franz Glocker und Werner Rieber bei der 40-Jahr-Feier. (Foto: privat/Blersch )

Der frisch von der Universität kommende Studienreferendar Gerd Bräuer, der am Kreisgymnasium Riedlingen (KGR) Französisch, Erdkunde und Sport unterrichtete, hatte eigentlich nicht die Absicht sofort einen Verein zu gründen. Er hatte in Heidelberg beim Studium Training durch einen Spieler der deutschen Nationalmannschaft genossen und Feuer für dieses Spiel gefangen, das jedoch in Riedlingen noch völlig unbekannt war.

Veröffentlicht: 13.09.2023, 13:35 Von: sz