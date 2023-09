SFZ animiert Schüler zum Forschen

Das Schülerforschungszentrum (SFZ) Südwürttemberg bietet ab dem neuen Schuljahr wieder Kurse und Workshops in Riedlingen an.

Für Schüler und Schülerinnen innen ab der dritten Klasse wird erneut der Workshop „Naturwissenschaftliche Phänomene aus dem Alltag aktiv erleben und experimentieren“ angeboten. Jugendliche ab der fünften Klasse dürfen wieder zu „Planen wie die Ingenieure“. Hierbei planen und entwerfen Schüler Ingenieurbauwerke. Das ist die Idee des vom Europa–Park unterstützten Schülerwettbewerbs „Junior.ing“ der Ingenieurkammer Baden–Württemberg (INGBW). Im Schuljahr 2023/24 lautet das Motto „Achterbahn — drunter und drüber“: Die Schüler sind aufgefordert, eine Achterbahn zu entwerfen und ein entsprechendes Modell zu bauen.

Ab der sechsten Klasse können interessierte Schüler bei der „International Junior Science Olympiade“ (IJSO) ihr Können in den Fächern Biologie, Physik und Chemie zeigen. Der IJSO ist ein bundesweit ausgeschriebener Schülerwettbewerb in vier Runden. Der Einstieg in der ersten Runde erfolgt am SFZ in Form von interessanten experimentellen und theoretischen Aufgaben, die Naturwissenschaften erlebbar machen.

Neuntklässler dürfen sich auf den Workshop „Personalisierte Medizin mittels 3D–Drucktechniken“ freuen. In einigen Industriezweigen sind 3D–Drucker nicht mehr wegzudenken. Warum also nicht auch im Rahmen der Arzneimittelproduktion? In diesem Projekt soll daher ein 3D–Drucker entwickelt beziehungsweise bereits vorhandene für diesen Zweck angepasst werden, um damit personalisierte Tabletten zu drucken. Dabei sollen für die Patienten individuell mehrere Arzneimittel in einer Tablette untergebracht sowie die Dosis entsprechend gewählt werden können. Mittels solcher personalisierten Medikamente können Nebenwirkungen reduziert, neue Therapien entwickelt und Behandlungen von Patienten vereinfacht werden. Das Ziel ist hier die Teilnahme an Jugend forscht.

Der Workshop „Wie erstelle und vermarkte ich digitale Kunstwerke? Non–fungible tokens (NFT) in action“ ist für Schüler ab der zehnten Klasse geeignet, die sich für Kunst, Gaming, Musik, Bildbearbeitung, Wegdesign und Social Media (TikTok, Instagram, YouTube, Twitter) begeistern. In diesem Workshop werden die technischen Grundlagen zu NFTs erläutert, bevor gemeinsam digitale Kunstwerke erstellt und in NFTs überführt werden.

Wasserstoff als alternativer Brennstoff ist ein hochaktuelles Thema. Im Kurs „Wasserstoff — Herstellung, alternative Antriebe, Brennstoffzelle“ werden die Eigenschaften und verschiedenen Möglichkeiten, Wasserstoff selbst herzustellen, auch mit Hilfe von Photovoltaik, erforscht.

Das ausführliche Kursprogramm mit allen Details gibt es auf der Homepage des SFZ unter https://sfz–bw.de/alle_kursangebote/. Die Teilnahme ist kostenlos.