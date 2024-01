Er sei früher „hyperaktiv´“ gewesen, berichtete ein 27-jähriger Angeklagter am Amtsgericht Riedlingen. Gewissermaßen zur Selbstmedikation habe sich Marihuana als sehr hilfreich erwiesenen. „Wenn man erwischt wird, ist es halt blöd“, räumte er ein.

Genau das war am 6. September 2023 passiert, als er vor dem Riedlinger Bahnhof gegen 18 Uhr geradewegs in eine Polizeikontrolle lief. Die beschlagnahmte Menge war nicht groß, doch in Anbetracht der einschlägigen Vorstrafen wurde diesmal eine Freiheitsstrafe verhängt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Fluchtversuch bei Polizeikontrolle

Anlass der Kontrolle sei die Verkehrsüberwachung mit Geschwindigkeitsmessung gewesen, berichtete einer der damals beteiligten Polizisten in der Verhandlung. Da in Riedlingen eine Zunahme von Drogendelikten zu verzeichnen war, wurde auch dem stärkeres Augenmerk geschenkt.

Bei der Untersuchung wollte er aber nicht mitmachen. Ein Zeuge

Der Angeklagte, der offenbar mit dem Zug gekommen war, habe vom Alter her ins Täterschema gepasst. „Zu Beginn war er kooperativ“ schilderte der Zeuge den Ablauf. „Bei der Untersuchung wollte er aber nicht mitmachen.“ Zunächst habe er zwar noch eine Tüte mit 2,5 Gramm Marihuana aus der Hosentasche gezogen, aber dann versucht, sich aus dem Staub zu machen. Die Beamten konnten den Flüchtenden jedoch zu Boden bringen.

Kokain für Riedlingen untypisch

Der Grund für den Fluchtversuch zeigte sich danach im Polizeirevier. In der Westentasche fand sich eine weitere Tüte mit einem Gramm Kokaingemisch. Die harte Droge bezeichnete der Beamte als „nicht ganz typisch“.

Marihuana hilft mir tatsächlich. Da bin ich ruhig. Der Angeklagte

Später wurde bei dem Marihuana ein Gehalt von sieben Prozent des Wirkstoffs THC sowie beim Pulver ein Wirkstoffgehalt von 40 Prozent festgestellt.

Mit Marihuana entspannt

„Das ist so passiert“, räumte der Angeklagte ein. Es sei aber nur für den Eigenbedarf gewesen. „Ich war früher aufbrausend“, erklärte der 27-Jährige. „Marihuana hilft mir tatsächlich. Da bin ich ruhig.“ Er habe sich dadurch in der Schule besser konzentrieren können. Das Kokain hingegen sei keine Alltagsdroge gewesen, der Fund an jenem Tag gewissermaßen ein Glückstreffer.

Sie wussten, was droht. Sie mussten mit den Konsequenzen leben. Es gibt keinen Mengenrabatt. Staatsanwalt Sascha Musch

Mittlerweile sei er abstinent, versicherte der Angeklagte, der nach eigener Aussage eine Handwerksausbildung absolviert hat und ein Jahr in seinem Beruf tätig war. Derzeit sei er arbeitssuchend und leben von Arbeitslosengeld, habe aber eine Stelle in Aussicht. Seinen früheren Bekanntenkreis meide er: „Ich möchte aus dem Blödsinn raus.“

„Es gibt keinen Mengenrabatt“

Der „Blödsinn“ hat den Angeklagten schon öfter vor Gericht gebracht. Das Vorstrafenregister weist seit 2015 vier überwiegend einschlägige Einträge mit Verurteilungen zu Geldstrafen auf. „Das hat alles nichts gefruchtet“, bedauerte Staatsanwalt Sascha Musch. „Sie wussten, was droht. Sie mussten mit den Konsequenzen leben. Es gibt keinen Mengenrabatt.“

Immerhin habe der geständige 28-Jährige einen „sympathischen Eindruck“ hinterlassen: „Das sage ich nicht oft zu einem Angeklagten.“ Strafmildernd wertete Musch die geringe Menge an Betäubungsmitteln ausschließlich für den Eigenbedarf, wofür es ja auch die Intention zur Legalisierung gebe. Allerdings seien auch harte Drogen im Spiel: „Deswegen sitzen wir hier.“

Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt

In ihrem Urteil folgte Amtsgerichtsdirektorin Claudia Rief dem Antrag des Staatsanwalts und verhängte als „Stoppschild“ eine Freiheitsstrafe von zwei Monaten. „Aber Sie können sich bewähren.“ Voraussetzung dafür ist, dass sich der Angeklagte drei Jahre lang nichts zuschulden kommen lässt.

Außerdem muss er 50 Arbeitsstunden ableisten, wobei er das Entgelt für den persönlichen Bedarf verwenden darf – etwa für die Fahrt zum Arbeitsplatz. Weitere Auflage ist der Besuch von fünf Terminen bei der Suchtberatung. Auf Rechtsmittel wurde verzichtet.