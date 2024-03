Die Riedlinger Stadtverwaltung hat beim Büro Modus Consult in Ulm ein Mobilitätskonzept in Auftrag gegeben. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Reiner Neumann die Ergebnisse der Daten vor, die am 17. Juli 2023 in Riedlingen erhoben worden waren.

Anhand der Knotenpunktzählungen, Haushalts- und Verkehrsbefragungen und einer Parkraumerhebung konnte er den Gemeinderäten aufzeigen, wie sich die Eigen- und Fremdverkehre gegenüber dem Jahr 1999 verändert haben. Auffallend war die erhebliche Zunahme des Schwerverkehrs auf den Bundesstraßen 311 und 312 und des Durchgangsverkehrs.

Der Verkehr nimmt auf den Bundesstraßen stark zu. (Foto: dpa )

Im Jahr 1999 wurden auf der B 312 15.600 Fahrzeuge gezählt. Im Juli 2023 lag das Verkehrsaufkommen bei 18.100 Fahrzeugen innerhalb von 24 Stunden. Das gleiche Bild zeigte sich auf der B 311 mit aktuell 14.800 Kfz (1999: 11.000). Aber nicht nur auf den beiden Bundesstraßen hat der Schwervekehr, zu dem alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen zählen, zugenommen. Auch auf der Ziegelhüttenstraße habe dieser eine hohe Bedeutung, sagte Neumann. 13.000 Kfz/24h wurden auf der Straße gezählt (1999: 10.500). Stadtrat Franz-Martin Fiesel (CDU) fragte sich, warum der Verkehr dort trotz Zone 30 so zugenommen habe.

Mengenmäßig ändere sich am Verkehr trotz der Geschwindigkeitsreduzierung nichts, erklärte Neumann. Mit 30 habe man vielleicht ein etwas geringeres Lärmniveau. Als Fluch und Segen bezeichnete Stadtrat Harry Reiner (Mtg!) die Navigationsgeräte in den Fahrzeugen. Er ist der Meinung, dass LKW die Landesstraße nach Sigmaringen als Abkürzung nutzen und hätte das aus der Erhebung gerne herausgefiltert. Eine Abkürzungsstrecke sei auch der Gemeindeverbindungsweg von Grüningen nach Daugendorf, wusste Stadtrat Stephan Schmid (BüL). Da nehme der Verkehr zu.

Kaum Veränderungen wurden bei den Erhebungen beim innerörtlichen Verkehr festgestellt. Der habe sich nicht gravierend verändert, so Neumann. Der liege nur etwa 5 bis 6 Prozent höher als von 25 Jahren.

Zunahme um 40 Prozent

Während der Durchgangsverkehr eine Zunahme von 40 Prozent verzeichnet, liegt der Ziel- und Quellverkehr nur 3 Prozent höher als vor 25 Jahren. Die Menschen fahren nach Riedlingen zum Arbeiten oder Einkaufen oder auch aus Riedlingen heraus, mit dem gleichen Ziel. Gezählt wurden 23.220 Kfz/24h. Zielräume sind dabei die Räume um Ertingen, Unlingen oder in Richtung Biberach.

„60 Prozent der Fahrten haben mit dem Beruf zu tun“, sagte Neumann. Da gebe es kaum Verschiebungen zu den Vorjahren. Einen großen Mangel sieht Neumann im Pkw-Besetzungsgrad. „Im Schnitt sitzen 1,29 Personen im Fahrzeug.“

Mit dem Rad fahren 27 Prozent der befragten Riedlinger. (Foto: dpa )

Bei der Haushaltsbefragung durch Fragebogen verzeichnete das Büro einen Rücklauf von 5 bis 6 Prozent. Das sei ganz ordentlich und statistisch noch verwertbar, sagte Neumann. Für Riedlingen zeigte sich, dass 49 Prozent das Auto nutzten, 27 Prozent mit dem Rad und 17 Prozent zu Fuß unterwegs sind.

Nur 2 Prozent nützen die öffentlichen Verkehrsmittel. Eigentlich sei Riedlingen eine Stadt der kurzen Wege, so Neumann. Trotzdem nutzten 32 Prozent ihr Fahrzeug auch für kurze Wege unter 2 Kilometer. Im Binnenverkehr sind 38 Prozent mit dem Rad und 24 Prozent zu Fuß unterwegs.

Das ist der Parkplatz der Arbeitnehmer der Innenstadt. Reiner Neumann

Auch die Auslastung der Parkplätze hat das Büro ausgewertet. Riedlingen bietet etwa 500 Stellplätze in der Stadt. Da sei es nicht verwunderlich, dass das Parkhaus eine sehr schlechte Auslastung aufweise, sagte Neumann. 70 Prozent der Plätze seien frei. Allerdings sei Parken ein sehr sensibles Thema, das noch einmal beleuchtet werden sollte.

Am Zähltag waren um 11 Uhr etwa 75 Prozent der Parkplätze belegt. Der„Steinbruch“ in der Zwiefalter Straße mit seinen etwa 150 Plätzen war maximal mit 116 Fahrzeugen besetzt. 37 Prozent parkten dort 2 Stunden, über 60 Prozent bis zu 6 Stunden und länger. „Das ist der Parkplatz der Arbeitnehmer der Innenstadt“, so Neumann.

Einer der nächsten Arbeitsschritte ist die Erstellung von Verkehrsprognosen, wo die Reise strukturell hingeht. In einer Arbeitsgruppe, der Gemeinderäte der vier Fraktionen und Vertreter des Stadtbauamtes angehören, werden bauliche Straßensituationen erarbeitet.

Themen des Arbeitskreises werden sein: die Hindenburgstraße nach ihrem Umbau, die Auswirkungen der Ortsumfahrung B311, eine Prüfung, ob auf die planfestgestellte Maßnahme „Römerstraße“ verzichtet werden kann und die Auswirkungen der Südumfahrung, einer Nord-West-Umfahrung und des geplanten IGI DoBu.