Seit Mitte Oktober wird der Fahrbahnbelag der B311 in Riedlingen erneuert. Die Bauarbeiten erstrecken sich über 300 Meter von der Abfahrtsrampe der Nordtangente bis zur Einmündung der Industriestraße beim Steakhaus City Bull.

Offiziell wird der Verkehr in Richtung Ulm ab Ertingen über Dürmentingen, weiter auf die L275 über Heudorf nach Riedlingen geleitet. In Richtung Herbertingen müssen alle Fahrzeuge über Altheim, Andelfingen und Binzwangen nach Ertingen ausweichen. Während Betriebe an der B311 unterschiedliche Erfahrungen mit der gesperrten Straße machen, hat der Lkw-Verkehr in der Innenstadt deutlich zugenommen.

Wendemanöver am Tuchplatz

Einige Lkw-Fahrer halten sich nicht an die Umleitungen und fahren mitten durch die Innenstadt. Dadurch ist es schon öfter zu Wendemanövern auf dem Tuchplatz und vor der Holzbrücke gekommen. In der Haldenstraße streifte am Montag ein 40-Tonner ein parkendes Auto und fuhr ohne anzuhalten weiter.

Bei einer einseitigen Sperrung haben wir schon 15 bis 20 Prozent Umsatzverlust in unserem Geschäft an der B311. Jetzt sind es 50 Prozent. Michael Bochtler

Verbotsschilder werden ignoriert

Beim Ordnungsamt in Riedlingen ist das Problem bekannt, heißt es. Man dürfe jedoch nur den ruhenden Verkehr kontrollieren, ansonsten sei die Polizei zuständig. Sowohl aus Richtung Ertingen und Unlingen sei unabhängig von der Baustelle ein Durchfahrtsverbot in der Riedlinger Innenstadt für Lkw über 7,5 Tonnen ausgeschildert. Dieses werde aber immer wieder missachtet.

Obwohl das Ordnungsamt die durchfahrenden Lkw nicht zähle, beobachte man während der Vollsperrung auch in der Weilerstraße mehr Lkw-Verkehr, der nicht der Anlieferung örtlicher Betriebe diene. Zwar stehe auch am Kreisel beim Rewe-Markt ein Verbotsschild für Lkw über 7,5 Tonnen, das jedoch ebenfalls immer wieder ignoriert werde.

Polizei sieht nichts Auffälliges

Zugeknöpft gibt sich die Pressestelle des Polizeipräsidiums. Dort ist auf Anfrage lediglich zu erfahren, es gebe „aus polizeilicher Sicht keine nennenswerten Auffälligkeiten im Bereich der Baustelle.“ Allerdings seien zu Stoßzeiten Staubildungen festzustellen.

Umsatzeinbuße für Gewerbetreibenden

Für Bäckereibesitzer Michael Bochtler ist die Vollsperrung indes eine Katastrophe, wie er sagt. „Bei einer einseitigen Sperrung haben wir schon 15 bis 20 Prozent Umsatzverlust in unserem Geschäft an der B311. Jetzt sind es 50 Prozent.“ Das Regierungspräsidium Tübingen habe zwar versucht, ihm und anderen Anliegern die Sperrung schonend beizubringen. Trotzdem sei der Verlust da, der ihm von niemandem ersetzt werde.

Mit Sorge blickt er deshalb schon auf den nächsten Sanierungsabschnitt der B311 nach der Fasnet im kommenden Jahr bis zur Hauptkreuzung bei der Aral-Tankstelle. Die Firma Baywa Agrar liegt ebenfalls im Bereich der Baustelle. Hier sieht man allerdings keinerlei Einschränkungen, der Vertriebsstandort sei sowohl aus Richtung Unlingen als auch über die Bahnhofstraße gut erreichbar. „Da kommen auch Lastwagen gut durch.“

In Altheim „alles im grünen Bereich“

Durch den Umleitungsverkehr sind derzeit auch die Nachbargemeinden stärker belastet. Zur Verkehrsberuhigung ist dort Tempo 30 angeordnet. So führt die Umleitung auch durch die Gemeinde Altheim. „Bei mir sind deswegen aber noch keine Klagen angekommen“, sagt Bürgermeister Martin Rude. „Das ist alles im grünen Bereich.“

Wir haben schon wesentlich mehr Verkehr gehabt. Martin Rude

Er selbst habe nicht das Gefühl, dass das Verkehrsaufkommen im Vergleich zu früheren Umleitungssituationen besonders stark zugenommen habe: „Wir haben schon wesentlich mehr Verkehr gehabt.“ Das betreffe vor allem den Schwerlastverkehr. Der könne im Begegnungsverkehr vor allem an den Engstellen bei der Kirche sowie Richtung Andelfingen zu Behinderungen führen.

Nadelöhr in Ertingen

Auch Ertingens Bürgermeister Jürgen Köhler sind keine Beschwerden zu Ohren gekommen: „Ich gebe es sonst an die zuständige Behörde weiter, damit eine Lösung gefunden wird.“ Die Situation, deren baldiges Ende ja absehbar sei, werde offenbar geduldet. Bis 24. November soll die Maßnahme bei günstigen Wetterverhältnissen fertiggestellt sein. Durch den Kreisverkehr gestalte sich das Verkehrsgeschehen in der Ortsmitte jetzt auch flüssiger.

Da kracht es öfter. Jürgen Köhler

Nach wie vor ein Nadelöhr sei die Stelle beim Bahnübergang Richtung Binzwangen: „Die Lastwagen müssen da ziemlich ausholen.“ Und die Ausfahrt Süd auf die Bundesstraße hinter dem Tunnel sei von jeher ein Gefahrenschwerpunkt: „Da kracht es öfter.“ Er halte deshalb eine Einfädelspur für Linksabbieger durchaus für angebracht.

Baldiges Bauende in Sicht

Wie das Regierungspräsidium auf Anfrage mitteilte, könnten die Arbeiten an der B 311 im günstigsten Fall bereits am Freitag, 17. November, fertiggestellt sein. Das sei allerdings wetterabhängig.