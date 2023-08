Schriftsteller Karl–Heinz Ott besucht Riedlingen

Auf Einladung der Werner Dürrson Stiftung und der Stadt Riedlingen kommt Schriftsteller Karl–Heinz Ott zur vierten Riedlinger Kulturpredigt am Sonntag, 17. September, um 17 Uhr ins ehemalige Kapuzinerkloster in Riedlingen und spricht vom Trost. Der Eintritt ist frei. Der Veranstalter bittet um Anmeldung unter 07371 8843 oder per Mail an [email protected].

Einlass ist bereits ab 15 Uhr. Die Veranstaltung findet im Denkraum Werner Dürrson statt, in dem Leben, Werk und Wirken des Schriftstellers und Übersetzers Dürrson (1932—2008) vorgestellt werden.