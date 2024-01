Schicken Sie uns Ihre Funken-Termine

Riedlingen

Riedlingen

Die Schwäbische Zeitung Riedlingen sammelt die Termine der Funkenfeuer in der Region. (Foto: Klaus Weiss )

Ein alter Brauch lebt am Wochenende nach Aschermittwoch in vielen oberschwäbischen Orten wieder auf: das Funkenfeuer. So werden am Funkensonntag (in manchen Orten auch schon am Samstag) mächtige Holzstapel angezündet, die über Wochen von den Funkengruppen aufgeschichtet wurden.