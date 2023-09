Riedlingen

Rückkehrer Housein schießt Riedlingen ab

Riedlingen / Lesedauer: 3 min

Riedlingens Artur Altergot klärt entschlossen gegen Wangens Luca Spöri. (Foto: Thomas Warnack )

Der TSV Riedlingen hat in der Fußball–Landesliga am Samstag zu Hause gegen den Verbandsligaabsteiger FC Wangen mit 1:2 verloren. Die Partie vor rund 400 Zuschauern verlief über weite Strecken ausgeglichen, doch ein Elfmeter in der 90.

Veröffentlicht: 10.09.2023, 23:00 Von: Schwäbische.de