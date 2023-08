Heftiger Dauerregen und ein völlig aufgeweichter Boden bringen das weltweit bekannte Metal–Open–Air–Festival im schleswig–holsteinischen Wacken komplett durcheinander. Kurz vor Festivalbeginn haben die Veranstalter einen Einlassstopp für das gesamte Festivalgelände verhängt. Harry und Patrick Reiner aus Riedlingen haben es gerade noch geschafft, mit ihrem Wohnwagen auf das Gelände zu kommen und freuen sich bei „Wacken 2023“ dabei zu sein.

Vater und Sohn aus Riedlingen dabei

Schlamm, Matsch und Dreck soweit das Auge reicht. So zeigt sich in diesem Jahr das Festivalgelände des weltweit größten Metal–Festivals, auf dem eigentlich 85.000 Besucher vier Tage lang dem Hardrock frönen. Einmal im Jahr verwandelt sich das 2000–Einwohner–Dorf für eine Woche in die drittgrößte Stadt Schleswig Holsteins. So habe er das irgendwo gelesen, sagt Harry Reiner, der zusammen mit seinem Sohn Patrick in diesem Jahr dabei ist.

Am Sonntag haben sich Vater und Sohn ins 800 Kilometer entfernte Festival auf den Weg machten. Geschätzte Fahrtzeit bei normalem Verkehrsaufkommen zwischen neun und zehn Stunden. Eine Übernachtung unterwegs war eingeplant, eine weitere verbrachten sie im Auto kurz vor dem Ziel. Die Riedlinger erreichten nach 60 Stunden Anfahrt endlich den kleinen Ort Wacken, etwa 80 Kilometer von Hamburg entfernt.

24 Stunden im Stau

Sie seien am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr mit ihrem Wohnwagen–Gespann losgefahren und am Dienstagabend gegen 18 Uhr angekommen, erzählt Reiner über ihre lange Anreise. Bis Sonntagabend lief die Fahrt noch planmäßig. Nach einer Übernachtung auf einem Campingplatz ging es Montag weiter in Richtung Festival. Montagabend stoppte dann der Anreiseverkehr. Bis 400 Meter vor Wacken schafften es die Riedlinger, dann war Schluss. 24 Stunden lang standen sie kurz vor dem Ziel im Stau., „Wir haben dann im Auto geschlafen“, so Reiner.

Schlamm wohin das Auge reicht. (Foto: privat )

Am Dienstag ging die Warterei weiter und abends schafften sie es gerade noch auf das Gelände, bevor die Veranstalter dicht machten. Etwa 50 Prozent der vom Regen durchweichten Campingflächen seien belegt, teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch kurz vor dem offiziellen Beginn des Festivals mit.

Knöcheltief im Matsch

Nach der Nacht im Wohnwagen schlüpften die Riedlinger in ihre Gummistiefel und machten sich auf den Weg auf die Plaza, dem Vorplatz des Infields. Es gebe zwar auch ein paar trockene Stellen auf dem Gelände, sagt Reiner. „Aber 70 Prozent des Geländes ist knöcheltiefer Matsch.“

Das schmälert die gute Laune nicht. Bei denen, die es auf das Gelände geschafft haben, herrsche super Stimmung. Es sei wieder ein großes Miteinander. Man helfe sich gegenseitig, so Reiner, der bereits zum dritten Mal beim Festival dabei ist. Sein Sohn Patrick, der demnächst 16 Jahre alt wird, erlebt Wacken zum ersten Mal. „Es ist nass und geil“, sagt er über seine erste Festival–Erfahrung, bisher habe er nur Konzerte erlebt.

Sonntag oder Montag geht es nach Hause

Am Mittwochmorgen dann wurde bekannt, dass keine weiteren Besucher auf das Gelände gelassen würden. Über die Anzahl der Festivalgäste gibt es widersprüchliche Angaben. Während die örtliche Polizei von 50.000 spricht, geht der Veranstalter von 20.000 weniger aus. „Einlass–Stopp beim Metal–Festival in Wacken, statt 85.000 dürfen nur 35.000 Fans headbangen“, erfahren die Festivalbesucher. Die Riedlinger genießen das Festival und wann sie zurückfahren, steht noch nicht genau fest. „Sonntag oder Montag“, sagt Harry Reiner.