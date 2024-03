Seit 2008 unterstützen die Schülerinnen und Schüler der Geschwister-Scholl-Realschule ein Waisenheim in Wahakotte. Am Donnerstag war es nach anderthalb Jahren wieder soweit. Beim „Sri Lanka-Tag“ veranstalteten alle Klassen einen Bazar mit Selbstgebasteltem, Kulinarischem, einer Cocktailbar und Angeboten zum Mitmachen. Vom Erlös werden die Kinder in Sri Lanka in ihrem Schulalltag unterstützt. Die Spendensumme übertraf dabei alle Erwartungen.

Großer Andrang

27 Klassen an 30 Ständen: In den Gängen und Klassenzimmern der Geschwister-Scholl-Realschule gab es am Donnerstagnachmittag kaum noch ein Durchkommen. „Wir freuen uns sehr, dass auch wieder viele Eltern mitmachen und an diesem Tag auch hier sind“, sagte der kommissarische Schulleiter Sebastian Saile. Ohne die Zusammenarbeit des Lehrerkollegiums mit den Eltern und Schülern sei diese Aktion gar nicht möglich.

Schule unterstützt Sri Lanka seit Jahren

Schüler und Lehrer engagieren sich seit vielen Jahren für die Menschen der Inselnation südlich von Indien. Mit dem Erlös aus den Verkäufen wurden in der Vergangenheit etwa die Sanierung von Lernräume, sanitären Einrichtungen und der Bau eines Brunnens im Waisenheim finanziert.

Auf einer Fotowand war zu sehen, was mit dem gesammelten Geld bisher passiert ist: Unter anderem wurden Brunnen, Duschen, Toiletten saniert oder gebaut sowie Betten angeschafft. Sogar eine ganze Schulküche konnte mit den Spenden eingerichtet werden. Neben den materiellen Hilfen können auch Patenschaften für die Kinder geschlossen werden.

Das haben die Schüler alles an Kulinarik im Angebot

Wie eifrig die Schüler der Realschule auf den Sri Lanka-Tag hingearbeitet haben, zeigt auch Lion aus der Klasse 6c. Mit Zutaten aus dem Schulgarten hat er im Rahmen der Garten-AG mit seinen Mitschülern und Lehrer Konrad Kopf rotes Kartoffelcurry gekocht. „Das besteht aus gekochten Kartoffeln, Zwiebeln und Curryblättern. Haben wir alles selbst zubereitet“, sagte er am gut besuchten Stand.

An weiteren Ständen bummelten Kinder und Erwachsene mit Schokofrüchten, Hotdogs und alkoholfreien Cocktails zwischen den Ständen. Sarah und Michelle nahmen schon zum zweiten Mal am „Sri Lanka-Tag“ teil. Bei ihnen gab es mit Schokolade überzogene Früchte zu kaufen. Ein paar Zimmer weiter lockte die Cocktailbar der Klasse 7a von Lehrerin Gloria Spranz. „Die Schüler bereiten alles selbst zu, natürlich alkoholfrei“, sagte sie. Auf der Getränkekarte standen unter anderem „Wild Berry“ oder „Sri Lanka Sunrise“.

Seit 2008 gibt es den Sri Lanka-Tag an der Realschule. Der ehemalige Schulleiter Werner Riebergehört zu den Gründern der Aktion an der Geschwister-Realschule und kam erst vor wenigen Tagen von einem zwei Monate dauernden Aufenthalt im Mount-Madonna-Waisenheim in Wahakotte zurück. Er möchte damit den persönlichen Bezug zu den Menschen dort bewahren, aber auch die Verwendung der Spenden kontrollieren.

„Im Rahmen des Vereins Chance e.V. versorgen die Kinder dort mit dem Nötigsten. Dazu gehören Schuhe, Uniform und auch Instrumente für das Schulorchester“, sagt er. An der Schule solle nun auch ein zweiter Computer angeschafft werden. „Wenn wir nicht helfen würden, wäre die Schule schon geschlossen worden.“

Sehr zufrieden zeigte sich Konrektorin Alice Vollmayer nach dem Sri Lanka-Tag mit der Spendensumme von rund 12.500 Euro. „Wir sind super dankbar über die vielen Besucher. Das ist immer ein ganz besonderer Tag für uns, wenn wir das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden können.“