Riedlinger Rat befasst sich mit dem Haushalt

Der Gemeinderat Riedlingen tagt am Montag, 26. Februar, 20 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Haushalt 2024 der Stadt Riedlingen und der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserwerk, der Umstieg auf digitale Wasserzähler, Wohnmobilstellplätze, der Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Stadt Riedlingen und der Hospitalpflege über die Berechnung des Personalkostenersatzes, der Mischzinssatz 2023 für kostenrechnende Einrichtungen und die Eigenkapitalverzinsung bei Sonderrechnungen, die Berufseinstiegsbegleitung an der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule, der Kindergarten Eichenau (Aufhebungsvertrag St.-Elisabeth-Stiftung), die Ertüchtigung des Donauradwegs in Riedlingen und Zwiefaltendorf, der Bebauungsplan „Kreisberufsschulzentrum“. Die Beratungsunterlagen für die öffentliche Sitzung liegen im Sitzungssaal aus.