Joachim Kraus ist Notfallsanitäter mit Leib und Seele. Tagtäglich kümmert er sich in medizinischen Notfällen um kranke, verletzte oder hilfsbedürftige Menschen. Bis er vor acht Monaten selbst zum medizinischen Notfall wird. Er erleidet am 15. April im Alter von 53 Jahren einen Schlaganfall. Der Augenblick, als er das realisiert, ist für ihn der brutalste Moment.

Selbst im medizinischen Beruf tätig

Joachim Kraus lebt für seinen Beruf - seit 28 Jahren ist er hauptberuflich im Rettungsdienst beschäftigt, ehrenamtlich bereits seit 34 Jahren. Dementsprechend bekannt in der Region ist der hilfsbereite Mann, der schon tausende Menschen in gesundheitlichen Notfällen betreut hat.

In dem Moment wusste ich, ich habe einen Schlaganfall. Das war der brutalste Moment. Joachim Kraus

Die ersten Anzeichen für einen Schlaganfall erlebte der 53-Jährige drei Tage vor dem Ereignis. Er war morgens mit einem pelzigen Gefühl im Mundwinkel aufgewacht. „Schlaganfall“, schoss ihm als medizinisch geschultem Menschen direkt in den Kopf. Er eilte ins Bad, schaute in den Spiegel, ob sein Mundwinkel hängt. Das tat er nicht. Kraus spulte Tests ab, die auf einen Schlaganfall hindeuten: Stirnrunzeln, Backen aufblasen, Kraft in Händen und Beinen überprüfen. „Es war alles in Ordnung“, so Kraus.

Video: David Weinert Video: David Weinert

Erste Warnzeichen

Drei Tage später dann, am Samstagmorgen, erwachte er wieder mit diesem pelzigen Gefühl im Mundwinkel. Wieder vor den Badspiegel, wieder keine Anzeichen. Und dann sei etwas geschehen, was er nur schwer erklären könne.

Er war auf dem Weg in die Küche, um sich einen Kaffee zu machen. Er habe dabei laut etwas gesagt, aber nichts gehört, erklärt er seinen damaligen Zustand. Die Sprache war weg. Beim wiederholten Blick in den Spiegel hing sein Mundwinkel herunter. „In dem Moment wusste ich, ich habe einen Schlaganfall. Das war der brutalste Moment“, sagt der Notfallsanitäter.

Meine eigenen Kollegen haben mich abgeholt. Joachim Kraus

Der Kopf sei klar, man bekomme alles mit, könne sich aber nicht mitteilen, erklärt Kraus seinen damaligen Zustand. Gegenüber seiner Frau gestikulierte er, dass mit ihm etwas nicht stimme. Er habe selbst noch die 112 gewählt, aber keine verständlichen Worte herausgebracht. Seine Frau, die selbst vor drei Jahren einen Schlagabfall hatte, übernahm das Telefon und alarmierte den Rettungsdienst.

Man muss schnell reagieren

„Meine eigenen Kollegen haben mich abgeholt“, erinnert sich Kraus. Als Mann vom Fach wusste er, dass in einem Zeitfenster von vier Stunden geholfen werden muss. „Je schneller man reagiert, desto größer ist die Chance, dass die Schädigungen möglichst gering sind.“ Seine Kollegen brachten ihn nach Biberach auf die Schlaganfallstation.

Drei Tage lang war er an viele Geräte angeschlossen, denn bei 45 Prozent der Patienten kommt es zu einem weiteren Anfall. Bei Kraus war die linke Seite des Körpers betroffen. Neben der Sprache auch die Motorik der Hände und Beine. Mit der Zeit sei die Sprache wiedergekommen, sagt er.

Relativ verwaschen habe er geredet. Und ganz seltsam sei gewesen, dass drei Tage lang sein Dialekt weg gewesen sei. Er als eingefleischter Schwabe habe auf einmal nur Hochdeutsch geredet.

Ich lebe heute gesünder, bewusster und dankbarer. Joachim Kraus

Wichtig sei, dass die Patienten recht schnell in eine Früh-Rehabilitation kämen, sagt Kraus. Bereits im Krankenhaus wurde mit Logopädie, Ergo- und Physiotherapie begonnen. Drei Wochen später ging es dann endlich in eine vierwöchige Reha.

Dankbar für die Hilfe

Und auch acht Monate nach dem Anfall ist Kraus immer noch in Behandlung. Er trainiert mit Logopädie, Ergo- und Physiotherapie sein Gehirn und seine Motorik. Seinen Therapeuten habe er viel zu verdanken, sowohl in der Reha, als auch jetzt in der Nachsorge, sagte er.

Empfohlene Artikel Hilfe für Betroffene Deshalb löst sich die Selbsthilfegruppe für Schlaganfallbetroffene auf q Laupheim

Auf dem Weg der Besserung

Vor Kurzem hat er mit der Wiedereingliederung in seinem alten Beruf begonnen. Er will in den Rettungsdienst zurück. „Das ist mein Leben“, sagt er. Ob das wieder geht, werde die Zeit zeigen, so Kraus. Er ist seinem Arbeitgeber, dem DRK, sehr dankbar. Ihm würden verschiedene Möglichkeiten der Rückkehr geboten.

Und auch seine Frau Yvonne, mit der er im Juli Hochzeit feierte, hat als selbst Betroffene Verständnis, wenn er erschöpft ist oder eine Pause braucht. Joachim Kraus ist auf dem Weg der Besserung. Er hat gelernt, dass der früher als „Alte-Leute-Krankheit“ bezeichnete Schlaganfall auch Jüngere treffen kann. „Ich lebe heute gesünder, bewusster und dankbarer“, sagt er.