Riedlinger Kinder fahren zu Bundesligaspiel des VfB Stuttgart

Das Ferienprogramm der Stadt Riedlingen bietet am Samstag, 2. September, für Fußballbegeisterte eine Fahrt zum Landesderby VfB Stuttgart gegen SC Freiburg an. Es ist das 43. Baden–Württemberg Duell in der Bundesliga, heißt es in der Pressemitteilung.

„VfB Fans streift euch eure Brustring–Trikots über und schnappt euch eure Fanschals und erlebt gemeinsam mit den Fußballfreunden aus Freiburg das Landesderby“, schreiben die Organisatoren. „Kaum eine Begegnung ist reicher an unvergessenen Spielen als die schwäbisch badische Fußballgeschichte.“

Die Fahrt nach Stuttgart erfolgt mit dem Bus. Abfahrt ist um 11 Uhr auf dem Parkplatz der Stadthalle Riedlingen. Die Rückfahrt ist unmittelbar nach Spielende geplant. Rückkehr in Riedlingen ist gegen 20 Uhr. Neben Familien sind zu dieser Ausfahrt auch Senioren aus der Raumschaft Riedlingen zur Mitfahrt eingeladen, heißt es weiter.

Die Plätze befinden sich im REWE–Familienblock, Block 81 C, in der Untertürkheimer Kurve. Das Stadion wird mit knapp 50.000 Besucher wiederum ausverkauft sein. Tickets einschließlich Busfahrt kosten für Kinder bis 13 Jahre € 45 Euro, Jugendliche bis 17 Jahre und Rentner ab 65 Jahre zahlen 55 Euro und Erwachsene 65 Euro. Eine Anmeldung ist möglich bei Organisator Ernst Kopp unter der Telefon 0151/ 58 71 94 97. Dort gibt es auch weitere Infos.