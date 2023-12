Mädchen und jungen Frauen in Kamerun unterstützen und ihnen Bildung vermitteln, ist seit über 25 Jahren Ansporn für Reginamaria Eder und Patience Molle. Mit ihrer Eder-Molle-Stiftung haben sie nicht nur mehrere Sozialzentren gegründet, auch die Berufsschule Doriana trägt bereits Früchte. Im Schuljahr 22/23 haben zirka 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den drei Sozialprojekten 108 Mädchen betreut. In der im Aufbau begriffenen Berufsschule wurden 22 junge Frauen angeleitet, dazu kommen einige Schülerinnen in Grundschule und Gymnasien.

Prüfung bestanden

Mit Stolz konnten die ersten Mädchen ihre Gesellenprüfung erfolgreich ablegen. Die Prüflinge zeigten ihr Können praktisch auf dem Laufsteg und theoretisch vor der Prüfungskommission. Der Abschluss bietet den jungen Frauen die Chance, der Ausbeutung und Prostitution zu entkommen und stattdessen in einen gesellschaftlich anerkannten Beruf zu starten. Das schreibt Reginamaria Eder in ihrem Jahresbrief. Für den Schritt in die Selbständigkeit sei aber eine Beratung für Existenzgründung und Verkauf nötig.

Neues Projekt: Verkaufsraum

Das neueste Projekt der Stiftung begleitet die neuen Gesellinnen bei diesem wichtigen Schritt. Im HUPJEFI-Sozialzentrum mitten in der Innenstadt entsteht ein Ausstellungs- und Verkaufsraum. Dafür braucht es dringend eine Anschubfinanzierung.

„Stolz sind wir, den jungen Frauen nach zwei Jahren einen staatlichen Berufsabschluss zu ermöglichen, ähnlich dem deutschen dualen System, mit enger Praxis- und Theorieverzahnung“, schreibt Eder. Für Kamerun ist dies eine Berufsschule mit Modellcharakter. Aktionen, wie „Helfen bringt Freude“ der Schwäbischen Zeitung, tragen zum Gelingen bei.

Die sich wiederholenden Überschwemmungen durch extreme Regenfälle machen der Stiftung sehr zu schaffen. Sowohl der Privatweg zur Schule als auch die Schule selbst sind betroffen. Um den Unterricht durchzuführen, wurden zwei von sechs Klassenzimmern notdürftig trockengelegt. Für eine gründliche Sanierung wird weiteres Geld benötigt, damit die jetzige Berufsschule als „Arche Noah“ wieder dicht wird.

Neu in diesem Jahr wurde ein Schulladen eingerichtet, um den jungen Frauen Schulmaterial günstiger anzubieten. Der Laden soll sich durch die Verkäufe selbst tragen, nachdem einmal investiert wurde.

Betreuung von Ferienkindern

Weitere Neuerungen sind die Vergabe von Schulpreisen und die Betreuung von Ferienkindern, die sonst in andere Schulen gehen. Laut Ausführung von Patience Molle ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit die Verhinderung von Gewalt gegen Mädchen und Frauen, diesen eine Chance fürs Leben zu geben, Selbstvertrauen zu stiften und ihnen ihre Talente und Fähigkeiten bewusst zu machen.

Günstiges Unterrichtsmaterial

Durch den Besuch der HUPJEFI-Sozialzentren werden sie ermutigt, ihre Talente zu entwickeln und mit einem Berufsabschluss selbstständig in die Zukunft zu gehen. Mit der Vergabe von 326 Schulpreisen in Form von Unterrichtsmaterialien an besonders erfolgreiche Schülerinnen der umliegenden Gymnasien erreicht die Stiftung immer mehr Mädchen, die auch für HUPJEFI und Doriana gewonnen werden.

„Denn Kinder, die eine traumatische Kindheit hatten, brauchen nicht nur Schulbildung, sondern auch eine liebevolle Erziehung, die ihnen Schlüsselwerte für das ganze Leben mitgibt. Unsere Schlüsselwerte Selbstvertrauen, Liebe zu sich und zum Nächsten, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Solidarität“ (Zitat Patience Molle) werden durch EVA-Unterricht (EVA = Sozial- und Sexualpädagogik) mit der Umsetzung in Sketche nachhaltig vermittelt.

Die gleiche Zielsetzung hat die Ferienbetreuung in den HUPJEFI-Zentren, die dann an einzelnen schulfreien Zeiten auch über das Schuljahr hinweg erfolgt. Im ländlichen HUPJEFI-Zentrum Bomono wurde im Mai durch einen Orkan das Dach buchstäblich weggerissen. Dank der Unterstützung konnten die Schäden noch vor der Regenzeit behoben werden.