Der Riedlinger Gemeinderat tagt am Montag, 18. Dezember, ab 18.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung stehen die Vergabe der Schul- und Kindergartenverpflegung an der Joseph-Christian-Schule (Zubereitung und Ausgabe von warmen Mittagessen), die Vorbereitung der Kommunalwahl 2024 (Bildung des Gemeindewahlausschusses), die Annahme von Zuwendungen (Spenden) Dritter an die Stadt, die Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse, Bekanntgaben der Verwaltung sowie Wünsche, Anfragen und Verschiedenes. Die Beratungsunterlagen für die öffentliche Sitzung liegen im Sitzungssaal aus.