Für die Gartenschau im Jahr 2035 ist eine Umgestaltung der Hindenburgstraße vorgesehen. In diesem Zusammenhang wurde der Wunsch nach einer Umbenennung der Straße an die Stadtverwaltung herangetragen, da Hindenburg historisch belastet ist. Am kommenden Montag befasst sich der Gemeinderat mit der Thematik.

Umbenennung im Jahr 1934

Die Straße, die in die Innenstadt Riedlingens führt, trug bereits mehrere Namen: Staatsstraße, Eisenbahnstraße und Bahnhofsstraße. 1934 beantragte der Fraktionsvorsitzende der NSDAP, Stadtrat Ernst, die Umbenennung in „Hindenburgstraße“, anlässlich des Todes von Paul von Hindenburg am 2. August 1934. Seitdem trägt sie diesen Namen.

„Von NS-Altlasten befreien“

Nach einem historischen Artikel von Winfried Aßfalg über die Namen der Zufahrtsstraße in der Schwäbischen Zeitung im Februar 2022 kam der Stein ins Rollen.

In einem Leserbrief regte der Riedlinger Karl Heinz Pöhlsen an, im Rahmen der Neugestaltung der Hindenburgstraße „den Schwung der zeitgeschichtlichen Weiterentwicklung zu nutzen, um sich von NS-Altlasten zu befreien und der wichtigsten Hauptverbindungs- und Zufahrtsstraße für Stadt und Bahnhof wieder zu ihrem angestammten Namen (Bahnhofsstraße) zu verhelfen, der von vielen Riedlingern auch heute noch benutzt wird“.

Widerstandskämpferin vorgeschlagen

Einen anderen Vorschlag unterbreitete Gisela O’Grady-Pfeiffer der Stadtverwaltung im Oktober 2023. Eine Stadt, die auf Tourismusförderung und Besucher hoffe, sollte nicht am Eingang der Stadt mit einer Straße aufwarten, die nach dem Steigbügelhalter Hitlers benannt sei, sagte sie.

Sie schlug vor, diese Straße der Riedlinger Widerstandskämpferin Dr. Margarete Blersch zu widmen. Blersch wohnte lange Jahre in der „Hindenburgstraße“. Sie sei eine unerschütterliche, tapfere, mutige Frau gewesen. Trotz Bedrohung durch die Nazis sei es ihr gelungen, unzählige Menschenleben zu retten. Sie sei Vorbild und Identifikationsfigur, so die Riedlingerin.

Diskussion auch in anderen Kommunen

Laut Vorlage zur Gemeinderatssitzung kam „Hindenburg“ in 147 Namen von Straßen oder Plätzen in Baden-Württemberg vor. Und einige dieser Kommunen setzen sich seit ein paar Jahren mit einer Namensänderung auseinander.

Es gibt Städte, die die Bezeichnung bewusst beibehalten, um die kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und der historisch belasteten Person dahinter aktiv im Bewusstsein zu halten. Andere bleiben beim Straßennamen und setzen auf Informationstafeln. Dritte – wie beispielsweise Konstanz – ändern ihn.

Rund 340 Anlieger betroffen

Die Entscheidungsmacht hat der Gemeinderat und dabei eine weitreichende Gestaltungsfreiheit. Er muss allerdings die Verhältnismäßigkeit und die Gründe für die Umbenennung mit dem Interesse der Anwohner an der Beibehaltung des bisherigen Straßennamens abwägen.

In Riedlingen wären etwa 290 private und zirka 50 gewerbliche Anlieger/Praxen betroffen. Die Änderung des Straßennamens würde für die Anwohner einiges an Aufwand bedeuten. Die Mitteilungen an Arbeitgeber, Versicherungen, Energieversorger, Banken und Änderungen der Ausweispapiere kosten nicht nur Zeit, sondern auch Geld. In Stadtplänen, Wegbeschreibungen, Broschüren und Navigationssystemen wäre der alte Straßenname ebenfalls zu korrigieren.

Empfehlung des Ausschusses

Bevor der Riedlinger Gemeinderat sich am kommenden Montag mit dem Thema beschäftigt, hatte der Verwaltungs- und Finanzausschuss bereits im Oktober 2023 in nichtöffentlicher Sitzung beraten. Seine Empfehlung an den Rat ist die Beibehaltung des Namens „Hindenburgstraße“.

Zur Erläuterung soll eine Tafel mit einem QR-Code angebracht werden, mit Informationen zur historisch-kritischen Einordnung der Person Paul von Hindenburg. Diese Empfehlung findet auch Gefallen bei der Stadtverwaltung. Die Entscheidung über Beibehaltung oder Änderung des Namens wird am Montag der Riedlinger Gemeinderat fällen.