Vor der Verabschiedung des Haushalts können die Fraktionen in Haushaltsreden Anträge und Anfragen an die Verwaltung stellen sowie Anregungen äußern. Nachdem sie in der Gemeinderatssitzung am 26. Februar Gelegenheit dazu hatten, stand am Montag eine weitere Beratung samt Beschlussfassung an. Insgesamt 20 Änderungsanträge und Anregungen fasste die Verwaltung aus den Haushaltsreden der Fraktionen dabei zusammen. Daneben bestimmte neben Unmut über die Informationspolitik der Verwaltung vor allem scharfe Kritik an der Haushaltsrede der WiR-Fraktion den Abend.

Räte fühlen sich schlecht eingebunden

Als insgesamt unzureichend bezeichnete Manfred Schlegel (Mtg!) die Infos an den Gemeinderat. Er forderte, den Rat früher einzubinden und kritisierte, ein Mindestmaß an Transparenz sei nicht gegeben. „Schade, dass wir nicht enger zusammenarbeiten können.“ Das spiegele sich auch beim Ambulanten Medizinischen Dienstleistungszentrum (AMD) wider, so Schlegel. „Wir werden an allen Ecken gefragt, wie hier der Stand ist.“ Ähnlich sah es Dorothea Kraus-Kieferle (WiR) „Ich werde oft auf der Straße angesprochen. Aber wir wissen nichts und dürfen auch nichts wissen“, erklärte sie.

Bürgermeister Marcus Schafft verwies auf das Vergaberecht, bei dem eine öffentliche Information momentan nicht möglich sei. „Ich freue mich aber umso mehr, wenn es dann soweit ist“, sagte er. Weil die maßgeblichen Beschlüsse zum Gesundheitswesen bisher immer einstimmig gefasst wurden, sei er zuversichtlich, dass das Projekt erfolgreich weitergeführt werden kann. Für das AMD sind laut Schafft bis 2026 insgesamt 4,5 Millionen Euro im städtischen Haushalt eingeplant.

WiR-Haushaltsrede erzürnt Bürgerliste

Scharfe Kritik an der Haushaltsrede von Axel Henle (WiR) äußerte Stephan Schmid von der Bürgerliste (BüL). Es sei bedauerlich, dass er sowohl alle aktuellen als auch ehemaligen Gemeinderäte des kollektiven Versagens bezichtigte. „Unter anderem hat er auch mich namentlich erwähnt und mir aus einer Diskussion um die Beurteilung von Gewerbegebieten unterstellt, man wolle gemachte Fehler vertuschen“. Er sei zu dieser Zeit zwar noch nicht Teil des Gremiums gewesen, nehme nun aber trotzdem Stellung zu einigen Punkten, erklärte Schmid. Er verteidigte die Änderung des Wohngebiets Klinge II vor 15 Jahren vom Wohngebiet in das Gebiet „Arbeiten und Wohnen“. Dagegen habe sich die Fraktion der WiR vehement ausgesprochen. „Hier wird inzwischen ein Ärztehaus betrieben, was ohne Änderung des Bebauungsplans nicht möglich gewesen wäre“, so Schmid.

Ebenso seien die brach liegenden Liegenschaften in der Queck’schen Kiesgrube und in der Kastanienallee gewerblich erschlossen worden, wodurch sich neue und bestehende Betriebe entwickeln konnten, fuhr Schmid fort. Ebenso habe sich die Bürgerliste vehement dafür eingesetzt, dass der Bebauungsplan Mancherloch nicht geändert wird, einem Betrieb in der Industriestraße sei eine Erweiterung im Hochwasser-Retentionsraum möglich gemacht worden. Damit stünden diese Flächen weiterhin dem produzierenden Gewerbe zur Verfügung. „Das waren nur ein paar Beispiele. Waren diese ein Fehler? Ich sage Nein“, erklärte er.

Auch auf die Passage zur Fernhochschule SRH in Henles Haushaltsrede nahm Schmid Bezug. „Ich erinnere mich an die Übernahme des Geländes von den Schwestern aus Bonlanden durch die Hospitalpflege. Ihre Fraktion hat sich damals sehr kritisch dahingehend geäußert, ob dieser Erwerb mit dem Stiftungszweck vereinbar sei.“ Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass es den Investoren durch Entscheidungen des Gremiums ermöglicht wurde, aus dem Invest Rendite zu erzielen und das Risiko wesentlich abzumildern. „Was ihnen auch gegönnt sei.“

Änderung der Debattenkultur gefordert

Abschließend forderte Schmid ebenfalls an Henle gerichtet eine Änderung der Debattenkultur im Gemeinderat. „Herr Henle, sollten Sie wirklich an einer gedeihlichen Zusammenarbeit im Gremium interessiert sein, ändern Sie bitte den Umgang mit aktuellen und ehemaligen Rätinnen und Räten, die alle, wie es ihre Fraktionsvorsitzende immer wieder artikuliert, ehrenamtlich ihre Zeit opfern.“ Henle äußerte sich nicht zur Erklärung von Schmid und sagte: „Das spricht für sich, die Probleme stammen aus der Vergangenheit.“

Investitionen von 17,4 Millionen Euro geplant

Einen Blick in die Zukunft forderte Schafft in seiner abschließenden Stellungnahme. „Gerne greife ich Ihren Wunsch auf und biete eine noch engere Zusammenarbeit mit den Fraktionssprechern an.“ Anschließend ging er nochmal auf den Haushaltsentwurf ein. Das Werk habe umfangreiche Abstimmungsprozesse durchlaufen und umfasse nun Erträge in Höhe von knapp 33,4 Millionen Euro und Aufwendungen mit rund 33 Millionen Euro. Investitionen sind in Höhe von 17,4 Millionen Euro geplant, von denen rund 5,6 Millionen Euro durch Zuschüsse finanziert werden. „Aus dem Ergebnishaushalt ist ein Finanzierungsmittelzuschuss von rund 1,6 Millionen Euro geplant, bei den Investitionen besteht ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von rund 10,7 Millionen Euro“, sagte Schafft.

Neben dem AMD sind für den Neubau der Kita in diesem Jahr 2,1 Millionen Euro eingeplant, bis 2026 sollen es insgesamt 3 Millionen Euro sein. Zusätzlich sieht der Haushalt für den Kindergarten in Neufra 3,7 Millionen Euro vor, weitere 3,7 Millionen Euro sind in der Finanzplanung für die Hindenburgstraße vorgesehen. Die Mittel für den Straßenunterhalt steigen um 70.000 Euro auf insgesamt 200.000 Euro.

Liquidität schrumpft um die Hälfte

Damit verringern sich die liquiden Mittel der Stadt zum Jahresende von 18,5 Millionen Euro um rund 9,5 Millionen Euro auf 9 Millionen Euro. Gleichzeitig ist die Stadt zum Jahresende 2024 voraussichtlich um 2,6 Millionen Euro verschuldet, die geplante Tilgung liegt bei 207.000 Euro. Die Schulden des Wasserwerks liegen bei 3 Millionen Euro, das Abwasserwerk ist mit 9,4 Millionen Euro im Minus.

Auch bei der Gewerbeentwicklung sei es wichtig, weiter zusammenzuarbeiten, betonte Schafft. Hierfür müssten auch organisatorische Strukturen geschaffen werden, wie etwa beim Industriepark Donau-Bussen (IGI DoBu). „Uns darf hier Mut machen, dass mit der erfolgreichen Vermarktung der Flächen in Neufra und einer Genehmigung des Flächennutzungsplans die Tür zu neuen Projekten offen steht.“ Spannend sei zudem die Umsetzung der Breitbandverkabelung in Zusammenarbeit mit der OEW-Breitband, so Schafft. Das Volumen von 35 Millionen Euro sei von der Stadt nicht leistbar und nur mit Hilfe von Bundes- und Landeszuschüssen sowie der Übernahme von Aufgaben unter anderem durch die OEW-Breitband möglich.

Mit drei Enthaltungen aus der WiR-Fraktion stimmten die Räte dem Haushalt 2024 schließlich zu.