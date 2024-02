Etwa 50 Stände mit Krimskrams, zwei Musikkapellen und ein Getränkestand - das war der erste Riedlinger Flohmarkt am 26. Mai 1973. In diesem Jahr wird das Riedlinger Hochfest am 18. Mai zum 50. Mal veranstaltet - mit viel Livemusik, Versorgungsständen an jeder Ecke und mehr als 700 Händlern.

Gegen alle Widerstände

Dass der Riedlinger Flohmarkt einmal über die Landesgrenzen hinaus bekannt würde, daran haben vor 50 Jahren noch nicht viele Menschen geglaubt. Aus der Taufe gehoben wurde der Markt von Riedlinger Gewerbetreibenden, der damaligen Riedlinger Gemeinschaftswerbung (RGW). Allen voran Helmut Steigerwald, der ihn zusammen mit Anton Schwendele und Matthäus Dirlewanger gegen alle Widerstände und allen Unkenrufen zum Trotz auf die Beine stellte.

Tausende Besucher zieht es jedes Jahr in die Riedlinger Innenstadt zum traditionellen Flohmarkt. Wie ist die Stimmung vor Ort und was reizt die Besucher und Händler an der Veranstaltung? Wir haben uns umgehört. Video: Simon Schwörer

Die Idee dazu stammte von einer Werbeagentur. Doch als Steigerwald damit in Riedlingen hausieren ging, erntete er überall nur müdes Lächeln. Ein Flohmarkt? So etwas gäbe es vielleicht in Paris oder Amsterdam, hieß es damals. Aber doch nicht in der oberschwäbischen Provinz. Bei einer Besprechung im Hotel „Brücke“, zu der die Vereine der Umgebung eingeladen waren, kam genau eine Person. Die Organisatoren ließen sich trotzdem nicht entmutigen und luden etwa 30 Händler ein. So manchem habe man damals noch das Spritgeld bezahlt, nur damit er nach Riedlingen gekommen sei, erzählte einst der 2014 verstorbene Steigerwald.

Anmeldungen bis zum Schluss

Und jeder weitere Marktbeschicker, der sich kurz vor dem Markt für eine Teilnahme entschied, war der Schwäbischen Zeitung eine Meldung wert. Stadtarchivarin Stefanie Hafner hat in alten Zeitungsbänden nach den Anfängen des Riedlinger Flohmarktes gesucht. Und ist fündig geworden. Einen Tag vor dem ersten Markt war in der SZ zu lesen, dass auch ein Töpfer aus Illertissen zugesagt habe, der „seine halbe Werkstatt mitbringt und seine Erzeugnisse an Ort uns Stelle anfertigt“.

Marktgelände war 1973 eher in zweiter Reihe - auf dem Wochenmarkt, in der Rössle- und der Pfaffengasse. Die Marktzeit dauerte von 12 bis 17 Uhr. Musikalisch unterhielten der Musikverein aus Neufra und die Dixie-Gang Schwaaz Vere. Die Schwimmbadförderer versorgten die Besucher an ihrem Stand mit Getränken. Die Läden hatten bis 17 Uhr geöffnet. Auf dem Festhallenplatz stand ein großes Bierzelt, das zusammen mit dem Vergnügungspark für das Riedlinger Frühlingsfest aufgebaut worden war.

Tausende Besucher kamen

„Besucher fast wie am Gallusmarkt“ titelt die Schwäbische Zeitung nach dem ersten Markt. Es ist die Rede von Tausenden Besuchern. Der Schwimmbad-Förderverein habe runde 700 Liter Bier ausgeschenkt, die Segelflieger 1200 Würste in Wecken und die Skizunft einige hundert Pfannkuchen verkauft. Etwa 50 Händler hätten ihre Waren angepriesen und ein Bombengeschäft gemacht. Bei den Vereinen mit größerem Angebot sei im Schnitt ein Tausender, an kleineren Ständen immerhin noch einige Hunderter hängen geblieben.

Die Kundschaft war damals laut Zeitungsbericht überwiegend aus der Landeshauptstadt angereist. Dreschflegel und Heugabeln waren gefragt. Allerdings auch Dinge, die ansonsten keiner mehr brauchte. „Was wegging wie warme Wecken, war der echte Ramsch.“ Vom gläsernen Nachttopf bis zum Auto sei alles verscherbelt worden. Selbst „der letzte Dreck“ habe noch einen Käufer gefunden, ist im Zeitungsartikel zu lesen. Aber auch Unschönes musste vermeldet werden: So wurden dem Schwimmbad-Förderverein 29 Halb-Liter-Bierkrüge geklaut, die vom Verein mit 2,80 Mark pro Stück beglichen werden mussten. Da das Geld dem Verein an einem neuen Schwimmbad abging, empfahl der Redakteur, die geklauten Krüge doch still und leise beim Feuerwehr-Gerätehaus abzustellen.

Wegen seiner Originalität weit bekannt

Im Jahr darauf wurde das Marktgelände bis zum Weibermarkt ausgeweitet. Der Flohmarkt war wieder so gut besucht und bewies, dass er keine Eintagsfliege würde. Es gab mehr Stände, die Feuerwehr und die Narrenzunft bewirteten die Gäste, die voll des Lobes waren. Und auch noch zum zehnten Flohmarkt, am 15. Mai 1982, schreibt Walter Haag in seinem Buch „Stadt an der Donau“, „dieser Spezialmarkt wird in der malerischen Innenstadt veranstaltet und ist wegen seiner Originalität bei Anbieter und Besucher weithin bekannt“. Der Markt wuchs mit den Jahren weiter an. Das Marktgelände dehnte sich über die gesamte Innenstadt aus, die Händler pendelten sich bei etwa 700 ein. So war es in den vergangenen Jahren und so wird es hoffentlich auch weiterhin sein.

Denn für viele Riedlinger ist der Termin ein fester Bestandteil im Jahresverlauf. Marktstände werden in der Familie weitervererbt - bei manchen übernehmen bereits die Enkel, was einst die Großeltern begannen. Und weggezogene Riedlinger kehren in diesem Jahr am 18. Mai - zum 50. Jubiläum des Riedlinger Flohmarkts - in die Heimatstadt zurück, um als Händler am Marktgeschehen teilzuhaben oder als Besucher alte Freunde wiederzutreffen.

Zum ersten Flohmarkt gab’s ein Gedicht

Alte Kleider und Zylinder, Bilderbücher und auch Binder; Telephone, Grammophone, Bilder mit und oben ohne; Vogelbauer, alte Waffen, Puppen, Teddybären, Affen; Tante Olgas alte Tasse auf dem Flohmarkt - das wär Klasse! Onkel Oskars lange Pfeife - daß es jeder doch begreife: Alles hat hier seinen Wert, findet Käufer, wird begehrt. Bücher, die man ausgelesen, was des Hausrats Zier gewesen. Vater schleppt es hier heran, Mutter schiebt so viel sie kann. Wer sich dann mit tollem Mut aufsetzt ’nen verrückten Hut, wer mit Spaß ist bei der Sache, daß er ihn auch andern mache - der begreift - daß Ihr’s nur wißt, was ein richt’ger Flohmarkt ist.“ (Verfasser unbekannt)