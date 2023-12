Einen hohen organisatorischen Aufwand hat die Stadt Riedlingen auf sich genommen und den Besuchern, die im Laufe des Nachmittags und Abends immer zahlreicher in die Riedlinger Altstadt geströmt sind, auch viel optischen Genuss zu bieten.

Programm zum Hören und Mitsingen

Große rote Kerzen und rote Flammen haben die vielen Buden umrahmt und insgesamt 29 Stände hat die Stadt Riedlingen auf dem Marktplatz, in der Langenstraße, auf dem Weibermarkt und auf dem Wochenmarkt aufgestellt, die von den Standmietern sehr schön in Szene gesetzt worden sind. Unter den Ausstellern waren auch viele Vereine wie beispielsweise die Narrenzunft Gole, die mit einem eigenen knallroten „Gole-Pavillon“ fürs Narrentreffen im Februar geworben und neben Glühwein auch zahlreiche Fasnetsaccessoires im Angebot hatte. Auch das Familienzentrum war am Marktplatz mit einem Stand vertreten: „Wir wollen einfach, dass junge Familien wissen, dass es ein uns gibt“, sagte Lisa Single, die allerhand Bastelarbeiten verkauft hatte. Zum Hören und auch zum Mitsingen gab es am Weibermarkt und später auch am Wochenmarkt ein sehr abwechslungsreiches Programm.

Nikolaus beschert Kinder

Um 14 Uhr stand der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht bereit und wartete, bis Bürgermeister Marcus Schafft den Weihnachtsmarkt in diesem neuen Format offiziell eröffnet hatte, um im Anschluss die zahlreichen Kinder mit Geschenktütchen aus seinem Leiterwagen zu bescheren. Untermalt wurde dieser Part vom Jugendstadtorchester Riedlingen. Weitere Auftritte hatte die Chor-AG der Joseph-Christian- Schule, der Engelschor des Kreisgymnasiums Riedlingen, die evangelische Kantorei und der Musikverein Daugendorf. Wer unterwegs einen kleinen oder großen Hunger bekam, konnte sich an zahlreichen Ständen durch den Nachmittag schnabulieren und kulinarische Vielfalt genießen wie Waldwurst, Pulled Pork, Crepes, Zuckerwatte, Raclette-Seelen und Pfannkuchen, um einige Beispiele zu nennen. Dasselbe galt für Getränke: neben dem obligatorischen Glühwein gab es Glühmost, Punsch, Schnäpsle, Liköre, Engele(Bier) und natürlich auch ein Angebot im nicht-alkoholischen Bereich.

Illuminierte Hausfassaden

Auf dem östlichen Marktplatz wurden Kutschenfahrten angeboten und auch hier gab es Musik vom Bläserensemble der Stadtmusik, dem Chor der St. Gerhard-Schule und auch der Engelschor versammelte sich zum Singen auf dem Marktplatz. Besonders stimmungsvoll zeigte sich dieser Platz in den Abendstunden, denn die Häuserfronten wurden angestrahlt, und man konnte die vielen Fenster der ehemaligen Wirtshäuser in einem besonders schönen Licht wahrnehmen.

Gelegenheit für Weihnachtsgeschenke

Wer noch auf der Suche war nach kleinen und größeren Weihnachtsgeschenken oder auch warmen selbstgestrickten Socken, ist am Samstag auf jeden Fall ebenfalls fündig geworden; Privatpersonen, Vereine, Kindergärten und auch Schulen haben sich dabei heftig ins Zeug gelegt. Am Wochenmarkt wurde deutlich, dass es schön ist, einen großen trockenen Raum zu haben, denn leider hat ab 16 Uhr Nieselregen eingesetzt, der im Lauf des Abends schlimmer wurde und der schönen Stimmung ein wenig einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.

Vorweihnachtliches Musikprogramm

In der Scheune der Genussmanufaktur gab es neben Informationen rund um das historische Gebäude auch Sitzplätze für diejenigen, die ein umfangreiche vorweihnachtliches Musikprogramm in vollen Zügen auskosten wollten. Im Halbstundentakt konnte man ein Bläserensemble der Stadtmusik hören, das Akkordeonorchester Tastenzauber, den Liederkranz, den Chor Espressivo und das Hauptorchester des Riedlinger Akkordeonvereins.

Feuershow und beleuchtete Traktoren

Am späteren Abend gab es noch eine Feuershow am Wochenmarkt, beleuchtete Traktoren am Marktplatz und leider auch sehr viel Regen. „Es war so ein schöner Weihnachtsmarkt“, sagte Nikolaus Dietmar Ziegler, „und es war schade, dass es so nass wurde gegen Ende - ich war total durchnässt.“ Das neue und andere Weihnachtsmarktformat ist von den zahlreichen Besuchern gut angenommen worden und für die Stadt als Veranstalter und vor allem für Tamara Ortmann gab es viel Lob.