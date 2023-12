- Beim Christkindlesmarkt am 9. Dezember wird Bewährtes mit Neuem kombiniert. Während es traditionell beim Termin am zweiten Adventssamstag bleibt, verschiebt sich etwa die Öffnungszeit etwas nach hinten. Neben musikalischen Einlagen gibt es auch weitere Programmpunkte wie eine Lichtershow und ein Weihnachtstheater.

Länger geöffnet

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Samstag um 14 Uhr von Bürgermeister Marcus Schafft, das Ende ist um 22 Uhr geplant. Neben länger geöffneten Geschäften an diesem Tag bietet die Genussmanufaktur ab 14 Uhr Führungen durch das Gebäude am Wochenmarkt an. Zentrale Orte des Weihnachtsmarkts sind der Weibermarkt, Marktplatz und Wochenmarkt, auf denen unter anderem Bläser, Orchester und Chöre auftreten.

Feuershow auf dem Weibermarkt

Bisher wurde der Christkindlesmarkt vom Riedlinger Handels- und Gewerbeverband (RHG) veranstaltet, in diesem Jahr liegt die Verantwortung nun zum ersten Mal bei der Stadt. Für musikalische Umrahmung sorgen Gruppen und Chöre, die sich auf den Plätzen abwechseln und unter anderem auch in der Genussmanufaktur auftreten. Zum Programm gehört auch ein Weihnachtstheater mit dem Stück „Der Himmelsschlüssel“, das vom Riedlinger Koffertheater und dem Flohmarkttheater Riedlingen aufgeführt wird. Es finden zwei Vorstellungen im Theater im ehemaligen Müllerhaus statt, am Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr. Tagsüber werden Kutschfahrten angeboten, ab 20.15 Uhr gibt es beleuchtete Traktorfahrten. Um 19.30 Uhr findet eine Feuershow auf dem Weibermarkt statt, bei der ein Feuerakrobat auftritt.

Bauhof stellt elf Hütten her

Wirtschaftsförderin Tamara Ortmann von der Stadtverwaltung erklärt, besonders der Wochenmarkt sei das geografische Herz des Weihnachtsmarkts. Dort und auf dem Marktplatz stehen insgesamt bietet er über 60 Stände, von denen die Hälfte Holzhütten sind. Dadurch entstehe das einheitliche Bild eines Hüttendorfes, sagt die Wirtschaftsförderin. Elf von den Hütten hat der Bauhof extra für den Christkindlesmarkt hergestellt. Sie werden von Leuchtobjekten und Illuminationen in ein weihnachtliches Licht gerückt.

Zahlreiche Illuminationen

Angeboten werden dort neben Dekoartikeln, Karten, Strick Likören und Kulinarischem auch Keramik, Seifen, Schmuck oder Steine und Mineralien. Auch die Stadt ist mit einem eigenen Stand auf dem Marktplatz vertreten, wo eigene Glühweintassen verkauft werden. „Sie eignen sich als Souvenir oder zum Einschenken lassen“, so Ortmann. Die Leihtassen des RHG sind trotzdem im Umlauf. Illuminiert sind ab Freitagabend sind auch der Stadtgraben, die Marktplatzhäuserreihe Eiscafé-Müller, das Spital, die Genussmanufaktur sowie der Narrenbrunnen.

RHG startet Gewinnspiel

Umrahmt wird die Vorweihnachtszeit in der Innenstadt von einer Gewinnspielaktion der Riedlinger Händler. Und so kann man teilnehmen: Bei jedem Einkauf in einem der teilnehmenden RHG-Geschäfte erhalten Kundinnen und Kunden eine Gewinnspielkarte, die mit der Adresse versehen wird. Die Karte kann bis zum 23. Dezember um 12 Uhr in den teilnehmenden Geschäften abgegeben werden. Die Auslosung der Gewinner ist am 27. Dezember, sie werden von der Werbegemeinschaft benachrichtigt. Zu gewinnen gibt es unter anderem zwei Wochenenden mit dem Wohnmobil, ein Gartenkonzert, Sachpreise und und Gutscheine. Mit dem Gewinnspiel möchte die Werbegemeinschaft einen Anreiz zum Einkauf im lokalen Handel schaffen.