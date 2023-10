„Riedlingen tanzt“ wieder einmal: Am Samstag, 28. Oktober, wird die Innenstadt zur Partymeile. In neun Gaststätten gibt es Musik aus der Konserve ‐ von HipHop, Elektro, bis zu Rock, House oder Techno. „Da ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei“, sagt Veranstalter Christian Biehler von der Event-Agentur Nighttain. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn 21 Uhr, Ende 3 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der VR Bank Riedlingen-Federsee.

Musik für jeden Geschmack

Von HipHop, Elektro, Charts, Oldies, Funk, 70er, 80er, 90er bis hin zu Rock, House, Techno und Mashup gebe es an dem Abend für alle Generationen die perfekte Auswahl an Musik. DJs aus Heilbronn, Stuttgart, München, Ulm, Tübingen, Heidelberg, Ravensburg und weiteren Städten verwandeln Riedlingen in dieser Nacht in eine Partystadt, verspricht der Veranstalter.

Im Gasthaus Kreuz wird sowohl im Erdgeschoss als auch in der Gaststätte Musik geboten. Zum einen wird dort David Delane für die richtige Musik sorgen. Der Heilbronner holte sich 2015 beim 3Style den zweiten Platz und gewann ein Jahr zuvor den G.T.A DJ Contest in der Schräglage Stuttgart. In der Zeit vor Corona spielte er unter anderem als Resident im Red Cat in Mainz.

Musik mit Wow-Effekt

Auf dem zweiten Dancefloor im Kreuz ist DJ This is Nuts aus Aalen am Werk. Laut Pressemitteilung habe die Spätzleskoryphäe aus dem Ostalbkreis ein feines Händchen für grobe Partys. Seine Superkraft: die Mischung aus den Must-Play-Hits, gepaart mit verstaubten Klassikern, die den unerwarteten aber zauberhaften Wow-Effekt haben.

Mein Name ist Jürgen Kaufmann und ich liebe es, mit gut gelaunten Leuten zu feiern. DJ kaufe

Im Löwenstadel treffen sich die Fans der Après-Ski-Musik. DJ kaufe aus Wald ist ein Garant für Partystimmung, er macht jede Nacht zum Tag. Seine ersten Einsätze als DJ hatte er bereits in den 90er Jahren. „Mein Name ist Jürgen Kaufmann und ich liebe es, mit gut gelaunten Leuten zu feiern: Richtig Party machen und die Gäste zu guter-Laune-Musik tanzen lassen. Ja, ich weiß wie das geht, denn ich habe jahrelange Erfahrungen in diesem Bereich“, so DJ kaufe.

Erfolgreich in den süddeutschen Clubs unterwegs

In der Café Bar Plaza wird wie im vergangenen Jahr DJ Frazer aus Friedrichshafen mit Urban- und Elektro-Musik die Menschen begeistern. Im jungen Alter entdeckte Frazer das Interesse an den Musikrichtungen Blackmusic und auch die elektronische Musik, die Teil seines Lebens wurde.

2002 gründete er mit einem DJ und einem MC eine Party Crew namens P.SQUAD (Party squad) und sie tourten erfolgreich durch die Clubs Süddeutschlands.

Musik von der Vinylplatte bietet DJ Caspa im Riedlinger Lichtspielhaus. Dort wird Old School HipHop und Funk Musik geboten. Sowohl live als auch auf seinen Mixveröffentlichungen versucht er immer seine Zuhörerschaft auf eine eigene Art in den Bann zu ziehen.

Als absoluter Vinylliebhaber ist er in Süddeutschland in Ulm, Reutlingen, Koblenz und im Bodenseeraum mit seiner Cookerymusic-Crew live unterwegs, macht eigene Radiosendungen auf dem Ulmer Lokalsender FreeFM und veröffentlicht Mix CDs, die sich durch ihre Individualität großer Beliebtheit erfreuen.

Bei vielen Partys dabei

Schlager und Oldies gibt es mit DJ Magge aus Sigmaringendorf im Bierbrunnen. Musik sei seine Leidenschaft; seit über 30 Jahren. Schon mit 16 Jahren sei der Partykeller Treffpunkt für alle seine Freunde, wo er auch schon am Mischpult stand. Mittlerweile legt er bei vielen Partys in ganz Süddeutschland auf und sorgt dabei für volle Tanzflächen. Seine Leidenschaft gilt der Musik aus den früheren Jahrzehnten.

Im DonauDuck dürfen sich die Besucher auf DJ Buzy freuen. Der ehemalige Resident DJ vom legendären GoIn in Kanzach wird mit Classic Rock und den damaligen Hits aus dem Kultclub für Stimmung sorgen. Im Stadtgespräch wird DJ Fettnan für feinste 80er-Jahre-Musik auf Vinyl sorgen. Neu ist in diesem Jahr die Postbar dabei. Dort laufen Hits der 90er- und 2000er mit DJ Steve Money aus Heilbronn.

Mit über 30 Jahren musikalischer Erfahrung in allen Genres der urbanen Musikgeschichte blickt Steve Money auf ein unglaubliches Repertoire in seinen Sets zurück. Angesiedelt als Resident DJ, Promoter und Music Director des Eventlabels Soul2Soul kann er daher auf eine großartige musikalische Karriere zurückblicken.

Im Vorverkauf kostet die Karten für Kunden der VR Bank Riedlingen-Federsee mit der goldenen Bankkarte 7 Euro, regulär 10 Euro, Abendkasse 12 Euro.