Im Spiel eins nach Markus Keller trifft der TSV Riedlingen am Samstag (15.30 Uhr) auf Olympia Laupheim. Doch anders als in den Jahren zuvor ist die Partie nach zwei Spieltagen ein Kellerduell. Denn Laupheim steht nach zwei verlorenen Spielen auf Rang 16: Null Punkte, null Tore, Letzter.

„Ich weiß nicht so recht, was ich denken soll“, gibt Raphael Sontheimer zu, auf die Frage, ob es ihm lieber gewesen wäre. Laupheim wäre „normal“ gestartet und hätte nicht wie jetzt — punktelos — höchstwahrscheinlich Schaum vor dem Mund.

Mannschaft hat Spaß im Training

Die beiden frischgebackenen Trainer, Fabian Ragg und Raphael Sontheimer, haben nach der Trennung einmal mit der Mannschaft trainiert, am Donnerstagabend. „Es war gut, auch die Stimmung, trotz allem“, sagt Sontheimer. Natürlich könne man in einem Training nicht viel ändern oder ausprobieren, aber an der einen oder anderen Veränderung habe man doch gearbeitet. „Wir haben einige Sachen ausprobiert und einstudiert. Die nächsten fünf Wochen werden natürlich nicht einfach und der Saisonstart war nicht so wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Trotzdem: Die Jungs hatten im Training Spaß, sie haben Bock zu trainieren“, sagt Sontheimer.

Hannes Schmid fällt aus

Der derzeit verletzte Abwehrspieler („Ich plane frühestens für die Rückrunde“) ist trotz allem überzeugt von der Mannschaft. „In Laupheim wollen wir natürlich aus einer besseren, stabilen Defensive herausspielen. Aber wir haben die Qualität, dass wir uns vor keiner Mannschaft in der Liga verstecken müssen. Wir haben uns einen Matchplan erarbeitet. Wir müssen halt zu einhundert Prozent auf dem Platz sein. Vielleicht sogar mehr. Wir werden mit 14, 15 schlagkräftigen Jungs nach Laupheim fahren.“

Dennis Altergot kann wohl spielen

Doch das Gespann Sontheimer/Ragg muss auf einige Spieler verzichten. Luca Leger fällt sicher aus, auch Hannes Schmid fehlt — der Knöchel des Mittelfeldstrategen ist inzwischen so lädiert, dass er wohl unters Messer muss. Zuletzt war er zur Untersuchung in Kempten, soll jetzt zunächst pausieren. Geht es dann nicht, geht’s unters Messer. Hinter Moriz Stöhr steht ein dickes Fragezeichen. Artur Altergot fehlt gelb–rotgesperrt. „Wir hoffen, dass es wenigstens bei Dennis Altergot geht“, sagt Sontheimer. Fünf von sechs TSV–Treffern hat der Angreifer bislang erzielt, hätte Riedlingen mehr Punkte auf dem Konto, man würde ihn wohl „Lebensversicherung“ nennen.

Laupheim hofft auch auf Trendwende

Laupheims Trainer Predrag Milanovic hat die Niederlagen gegen Mietingen und in Straßberg analysiert. Gegen Mietingen fehlten ihm die Grundtugenden, in Straßberg seien der Abschluss und das Verteidigen von Standards das Hauptproblem gewesen. Julian Haug, Dominik Ludwig und Philipp Fischer kehren wohl ins Team zurück, fehlen werden Stefan Steinle (Bänderriss) und Trung Hieu Doan (Urlaub). Milanovic hat Respekt vorm Gegner. Riedlingen sei eine offensivstarke Mannschaft, die im Angriff ihre besonderen Qualitäten habe. Man wolle das Spiel in die Hand nehmen und dominieren. Defensiv scheine der TSV anfällig.