Der TSV Riedlingen empfängt in der letzten noch ausstehenden Parrtie der zweiten Runde des Verbandspokals des Württembergischen Fußball–Verbandes (WFV) am Mittwoch (Anpfiff: 18.30 Uhr) den SV Baindt, Aufsteiger in die Landesliga. Der Sieger trifft in Runde drei, bereits am kommenden Samstag, 5. August, auf die Sportfreunde aus Schwendi.

„Natürlich wollen wir in die nächste Runde“, gibt Riedlingens Trainer Markus Keller vor. Nur zu gerne würde er mit seinen Rothosen dem FC Mengen in Runde drei folgen. Wohl auch, um, bei Überstehen der dritten Runde, einen großen Gegner im Donaustadion zu empfangen, ein Stückchen näher zu sein.

Demut ist angesagt

Doch Keller warnt davor, auch nur ein bisschen an den übernächsten Schritt zu denken. „Nein, das wäre despektierlich gegenüber dem Gegner und das werden wir auch nicht machen“, sagt er. Demut ist rund ums Donaustadion angesagt.

Derweil ist er froh, dass die Wochen mit den Turnieren vorüber sind und er mit seiner Mannschaft neunzigminütige Spiele bestreiten kann. Denn das ist auch das Zeichen, dass der Einstieg in die Landesliga–Saison näher rückt. Doch vor den Ligaalltag haben die Götter des Terminplans den Pokal gesetzt. Noch zwei Spiele sollen es werden.

Baindt–Trainer Rädel coachte schon Altshausen

Während die weiteren sieben Drittrundenteilnehmer der Mannschaften, die der Landesliga 4 zugeordnet sind, schon feststehen — die ersten drei Runden werden im WFV–Pokal nach Regionen getrennt gespielt — müssen Riedlingen und Baindt nachsitzen. „Baindt hat — war natürlich nicht so glücklich, hat aber der Verlegung zugestimmt“, sagt Keller. Nicht glücklich, weil dem SV Baindt am Mittwoch wohl einige Spieler und der Trainer, der Ex–Altshausen–Coach Jens Rädel, berufsbedingt fehlen könnten. „Aber wir sind dankbar, dass sie eben ihre Zustimmung gegeben haben.“ Auch wenn das wohl personelle Einschränkungen beim SV Baindt zur Folge hat.

Kurzzeitig war angedacht am vergangenen Sonntag zu spielen. „Da hätte aber Baindt keine Mannschaft zusammenbekommen, also sind wir auf Mittwoch gegangen“, sagt Keller. „Wir haben Baindt angeboten, auf halb acht zu gehen, aber sie wollten auf halb sieben bleiben.“

Artur Altergot fehlt

Beim TSV Riedlingen wird Artur Altergot urlaubsbedingt fehlen, sodass Keller seine Defensivreihe umstellen muss. Fragezeichen stehen hinter David Striegel und Fabian Ragg. Striegel durfte unter der Woche zuletzt ein bisschen kürzer treten, Ragg hat nach wie vor Probleme im Sprunggelenk. Das Knie ist zudem dick und außerdem war Riedlingens Co–Trainer erkältet.

Trotzdem hat Keller eine neue Breite im Kader. Neben Striegel taten sich zuletzt auch Luca Leger und Moriz Stöhr mehr als positiv hervor. Der habe zuletzt so gut gespielt, so Keller, „dass es nicht schwer wird zu entscheiden, wer neben Hannes Schmid auf der Doppelsechs aufläuft“.

Geheimfavorit? Nicht mehr als ein Kompliment

Das Kompliment von Harthausens Trainer Andre Eckstein, der nach dem Pokalspiel in der „Schwäbischen Zeitung“ geäußert hatte, Riedlingen gehöre für ihn zu den Geheimfavoriten in der kommenden Landesligasaison, haben Markus Keller und die Seinen sehr wohl vernommen. „Das hat bei uns in der Whattsapp–Gruppe die Runde gemacht“, gibt Keller zu. Doch er habe den Seinen sofort den Wind aus den Segeln genommen. Natürlich freue man sich über so eine Anerkennung — mehr aber nicht. Der TSV Riedlingen 2023 bleibt demütig.