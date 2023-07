Als „Härtetest“ hat Riedlingens Trainer Markus Keller am Rande des Bussenpokals die Erstrundenpartie des WFV–Pokals am Mittwochabend, 19 Uhr, gegen den TSV Harthausen/Scher bezeichnet.

Gegen den Landesligaaufsteiger von der Zollernalb wollen die Rothosen die zweite Runde erreichen und gleich mal im ligainternen Vergleich eine Duftmarke setzen, wohl auch um dem Aufsteiger zu zeigen: bis hierher und nicht weiter.

Eckstein will Spiel der Gäste umstellen

Doch dass es schwer wird, in der neuen Liga zu bestehen, wissen Trainer Andre Eckstein und seine Mannschaft selbst. „Natürlich. Unser Ziel muss der Klassenerhalt sein. Aber ich will, dass meine Spieler auch Fußball spielen und kein Kick & Rush“, sagte Eckstein am Rande des Alb–Lauchert–Pokals nach dem 3:1–Sieg gegen die SG Hettingen/Inneringen im Spiel um den dritten Platz.

Riedlingen hofft auf Artur Altergot und Co.

In der nur 16 Mannschaften umfassenden Liga weiß auch er, dass es schwer wird bei vier Absteigern zu bestehen. Denn natürlich zählen in jedem Jahr die Aufsteiger auch zu den Kandidaten, die am Ende um den Klassenerhalt bangen müssen.

Die Aufsteiger sind der SV Mietingen (Bezirk Riß), der SV Hohentengen (Donau), der SV Baindt (Bodensee), der SV Ochsenhausen (Riß), der die Rückkehr über die Relegation schaffte und eben der TSV Harthausen/Scher. Ein Blick auf die übrigen elf Mannschaften eröffnet: Die richtigen Absteiger im Vorfeld herauszufiltern dürfte schwer fallen.

Der TSV Riedlingen hofft derweil auf die Rückkehr einiger Spieler. „Artur Altergot wird sicher in der Innenverteidigung neben Manuel Fauler spielen. Im Bussenpokal haben wir Artur noch geschont“, kündigte Keller nach dem Bussenpokalfinale an. Außerdem sei Jonas Siefert eine Option für rechts hinten.

Bussenpokal sorgt für bedingt Zufriedenheit

Dass es erneut eine harte Saison wird, ist auch Markus Keller, Trainer des TSV Riedlingen, klar. Im Bussenpokal lieferte seine Mannschaft mehrere ordentliche Halbzeiten ab („gegen den FV Bad Saulgau und Hundersingen in der ersten Halbzeit und auch im Finale waren wir über weite Strecken die bessere Mannschaft“).

Gegen Harthausen/Scher müssen es schon 90 gute Minuten sein, um in Runde zwei einzuziehen. In dieser würde mit dem SV Baindt der nächste Aufsteiger warten, ebenfalls im Donaustadion. Als Spieltermin ist Samstag, 29. Juli vorgesehen.

Wie geht es mit den Terminen weiter?

Da aber der TSV Riedlingen am Samstag den Riedlinger Stadtpokal im eigenen Stadion spielt, würde diese Partie wahrscheinlich verlegt werden.

Doch die dritte Runde ist ebenfalls schon terminiert — auf den 5. August. Bei Riedlinger Siegen gegen Harthausen und Baindt würde Schwendi warten, das nach dem Zweitrundensieg gegen Hohentengen schon in Runde drei steht.

Angesichts des Terminstresses beider Gegner vom Mittwoch — Harthausen/Scher spielt parallel den Krone–Pokal in Unterschmeien — wären wohl beide froh, wenn die Partie nach 90 Minuten entschieden wäre.