Riedlingen putzt sich fürs Narrentreffen raus

Minus 6 Grad und ein eisiger Wind am Samstagmorgen - eigentlich ein Wetter, an dem man am liebsten zu Hause bleibt, doch das war den 40 fleißigen Helfern bei der Dekoration des Umzugswegs für das große Narrentreffen am 3. und 4. Februar natürlich nicht möglich.

Wimpelketten mit 8000 Dreiecken in den Narrenfarben

Pünktlich um 9 Uhr waren sie zur Stelle, eingeteilt in sechs Teams und jede der Gruppen hatte wiederum einen folierten Plan, in welchem genau eingezeichnet war, wo und wie die Wimpelketten anzubringen sind. Diese sind in Eigenleistung vor drei Jahren genäht worden und erstrahlen in den Narrenfarben der Golestadt. Beinahe 8.000 Wimpeldreiecke in den Narrenfarben Grün, Gelb, Weiß, Rot sind genäht worden und auf die Wimpelschnüre angebracht, welche zwischen sechs und 32 Meter lang sind und beim Lagern ja nicht „verheddern“ dürfen.

Die Wimpelketten sind vorsortiert in Kisten und zur Anbringung an den Häusern, Laternen und Schildern gibt es drei Möglichkeiten. Das Ende der Kette wird von einem Hausbewohner entgegengenommen oder Mann beziehungsweise Frau - ja, es gibt auch weiblich Helferinnen - ersteigt eine mehr oder weniger lange Leiter. Für ganz luftige Höhen und schwer zugängliche Stellen steht ein Feuerwehrauto mit Drehleiter parat. Da glücklicherweise mehrere Mitglieder der Narrenzunft auch bei der freiwilligen Feuerwehr Riedlingen engagiert sind, ist diese Kooperation ein Selbstläufer.

Große Goletore sind noch in der Werkstatt

Ein wenig mehr Arbeit hat in diesem Jahr auf die Dekorateure gewartet, denn der gesamte Umzugsweg am Narrentreffen wird mit Wimpeln geschmückt. Ein schöner Blick bietet sich nun auf das Zwiefalter Tor, denn auch die Zwiefalter Straße strahlt in den Golefarben, sowie die Veitstraße und die Mühltorstraße.

Vermisst haben ein paar der neugierigen Zuschauer, die trotz der Kälte ins Städtle gekommen waren, die beiden großen Goletore. Diese sind noch beim „Aufhübschen“ in der Werkstatt. „Im Lauf der Jahre sind die gehörig ausgebleicht“, sagt Klaus Haudek von den Zimmerleuten, der gemeinsam mit Hans Natzberg in jeweils rund 100 Arbeitsstunden die beiden mächtigen und prächtigen Goletore mit frischer Farbe versehen hat. Da an beiden Tagen des Narrentreffens der gesamte Marktplatz für Bühnen, Tribünen, Zuschauer und Festzelte benötigt wird, mussten die Tore weichen. Sie werden in der Kirchstraße aufgestellt, wo der Festumzug startet.

Manfred Frei kennt jeden Fensterladen in der Storchengasse

Der Umzugsweg führt durch die Storchengasse und diese ist ganz besonders liebevoll dekoriert - nicht nur mit Wimpeln, sondern auch mit Störchen und Fröschen, die an den Ketten hängen und dem Namen der Gasse alle Ehre machen. „Mein verstorbener Vater, der einstige Boppelesmeister Erwin Frei, hat mit der Laubsäge die Holzfiguren ausgesägt und bemalt und auch einen Aufhänge-Plan erstellt“, erzählt Manfred Frei, Hausbesitzer in der Storchengasse.

Schon in Stuttgart, wo (noch) der Lebensmittelpunkt der Familie Frei ist, wurden nun auch neue Wimpel genäht und am Samstag ist er extra mit Tochter Nina angereist, um gemeinsam mit ihr die Storchengasse zu verschönern. Er kennt hier jeden Fensterladen, an dem er seine mitgebrachten Karabinerhaken einhängen kann und jede Wäscheleine, auch die der leerstehenden Häuser.

Eine weitere, ganz besonders ins Auge stechende Privatinitiative findet sich in der Hindenburgstraße, wo Michael Steinhart an seinem Gebäude eine überdimensionale Flagge (sie ist mit den Ausmaßen von neun auf fünf Metern die größte Narrenfahne Riedlingens) in den Golefarben mit Hilfe der Narrenzunft am Gebäude angebracht hat.

Stadtdekorateure bekommen viel Lob

Dazu kommt als weiterer Blickfang das „Narrenhaus“ in der Weilerstraße von Klaus Hackenberg, und die Narrenzunft hofft, dass sich noch weitere Anwohner inspirieren lassen, ihre Häuser und Schaufenster „herauszuputzen“. Um die Mittagszeit waren fast alle Teams mit ihrer Arbeit fertig - der Chef der Stadtdeko Lars Ruf hatte alles bestens vorbereitet und eingeteilt. Zwischendurch gab es für alle ein Frühstück mit Heißgetränken, das aus dem Kofferraum von Klaus Haudek gereicht wurde, der die Strecke abgefahren ist.

Die Narrenzunft Gole erwartet nun mit immer größerer Vorfreude die zahlreichen Hästräger, Musikkapellen und Besucher zum großen Narrentreffen und die fleißigen Stadtdekorateure haben im Vorfeld schon viel Lob bekommen: „Richtig schön ist unser Städtle jetzt!“, meinte Bernd Brunner, langjähriger früherer Gole.