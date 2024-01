Das große Narrentreffen am 3./4. Februar in Riedlingen bietet nicht nur einen Umzug mit über 6000 Teilnehmern. Für die beiden Tage hat die Narrenzunft Gole ein außerordentliches Programm zusammengestellt, das für Hästräger wie Besucher „gigantisch, goliantisch“ werden dürfte.

„Wenn Riedlingen eines kann, dann Fasnet feiern“, ist ein Spruch, der immer mal wieder fällt, wenn es um die Fasnet geht. Und viele schwärmen heute noch vom großen Narrentreffen vor zehn Jahren, das mit seinem Programm schon damals ganz besonders war. Zum diesjährigen Treffen setzt die Zunft noch einen drauf. Größere Bühnen und Zelte bieten mehr Platz - für mehr Programm und viele Besucher.

Am Samstag geht’s ab 16 Uhr los

Musikalisch stimmen am Samstag, ab 16 Uhr, die „Kahilis“ auf dem Marktplatz ins Narrentreffen ein. Die Seemänner sind bekannte Riedlinger Musiker, die jedes Jahr bei „Specht in dr Bütt“ die Bühne entern. Auf dem Marktplatz nehmen sie die Zuhörer mit auf eine Schifffahrt durch die Musikgeschichte der vergangenen 60 Jahre.

„Gole raus“ ausnahmsweise vor dem Rathaus

Für 17.30 Uhr ist „Raus mit dem Gole“ angesetzt, allerdings nicht wie üblich vor dem Kaplaneihaus. „Dort wird ein großes Zelt stehen“, erklärt der Programmverantwortliche Tobi Strang. Deshalb werde die Veranstaltung vor dem Rathaus stattfinden. Beste Sicht bietet sich den Zuschauern vom Kirchenvorplatz auf das Geschehen. In einem kleinen Fackelzug geht es anschließend auf den Marktplatz, wo am Stadtbrunnen die Sigmaringer Narrenzunft „Vetter Guser“ bräuteln wird. Nauf auf d’Stang kommt ein frisch verheiratetes Riedlinger Paar, während der Sigmaringer Fanfarenzug auf der Ehrentribüne spielt. Es schließt sich die Narrenmesse um 19 Uhr in der Georgskirche an.

Brauchtum auf dem Marktplatz

Danach dürfen sich Gäste und Besucher auf eine bunte Narrennacht mit viel Programm und Musik freuen. Auf dem Marktplatz wird das Brauchtum gepflegt und Philipp Bartnik führt als Ansager durch die Nacht. Die Dorauszunft aus Bad Saulgau präsentiert ihr „Doraus schreien“, es folgt die Narrenzunft aus Munderkingen mit einem Programmpunkt, die Fasnetsrufer aus Freiburg führen ihren Narrentanz auf. Zum „Bockschlagen“ zeigt sich die Bockzunft aus Stetten und die Messkircher Katzenzunft wird Gerlinde Kretschmann die Nase schleifen. Gegen 22.40 Uhr weckt die Narrenzunft Moorochs aus Bad Buchau ihren Vater Federsee für die Fasnet auf.

Musik und Tanz auf dem Wochenmarkt

Zeitgleich präsentieren Tanja Lauinger und Bert Wall von der Narrenzunft das Showprogramm auf der Bühne auf dem Wochenmarkt. Tanz- und Musikvorführungen wechseln sich ab. Die Mini-Cheerleader aus Uttenweiler machen den Anfang, es folgen die Guggamusik „Push-Itz“ aus Marbach und die Prinzengarde aus Bad Schussenried. Die Nachwuchsgruppe der Narrenzunft Gole, die Tanzgirls von Christine Barth, der Fanfarenzug aus Sigmaringen und die Uttenweiler Cheerleader„Golden Stars“ sorgen für Stimmung. Gegen 22 Uhr spielen die Xälzbära aus Dürnau auf, es folgen die Hiphoper „Independent Crew“ aus Altheim, die Löchligugger aus Bad Saulgau und das Goleballett. Gefeiert wird bis gegen 3 Uhr. Aufwärmen, tanzen und Party machen können die Besucher in sechs Zelten und 16 Riedlinger Gastwirtschaften.

„Sing mit Friedemann Benner“

Nach einer kurzen Nacht beginnt der Sonntag mit dem Zunftmeisterempfang für geladene Gäste im Rathaus. Zum Wachwerden, Zwerchfell lockern und auf den Narrentag einstimmen singen ab 11 Uhr Zuschauer und Narren gemeinsam mit Friedemann Benner aus voller Brust auf dem Marktplatz. Der Riedlinger Musiker lässt alte Schlager wieder aufleben. Liederbücher müssen keine mitgebracht werden, die Texte der Songs werden gut sichtbar für alle auf einer großen LED-Leinwand eingeblendet.

Auch die Drehleiter der Riedlinger Feuerwehr spielt eine Rolle im närrischen Tun am Sonntagmorgen. Um 12 Uhr sollten sich möglichst viele Hästräger auf dem Marktplatz einfinden, Michael Setz, Narrenrat und Fotograf, schießt aus luftiger Höhe ein Narrenfoto. Danach geht das Schlagersingen mit Friedemann weiter und ab 13.30 Uhr ziehen 41 Narrenzünfte und Musiker durch Riedlingens Innenstadt.