Der TSV Riedlingen hat am Samstagabend in der Fußball-Landesliga den FC Mengen mit 4:0 (1:0) besiegt. Vor 250 Zuschauern, war Riedlingen über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Die Rothosen bleiben damit im dritten Spiel in Folge ungeschlagen. Während des Spiels herrschte wahres Schmuddelwetter mit Regen in Halbzeit eins und viel Wind im zweiten Abschnitt.

Geburtstagskind trifft doppelt

Im Frühjahr noch hatte Riedlingen einen 4:1-Vorsprung verspielt, am Ende hatte es 4:4 geheißen. Dieses Mal durfte Dennis Altergot nach dem Spiel die Glückwünsche entgegennehmen. Nicht nur wegen seines 27. Geburtstags, zum anderen für den Sieg und zum anderen für eine einmal mehr glänzende eigene Leistung gegen einen FC Mengen, der auf Dennis Ivanesic sowie die länger verletzten David Bachhofer und Eric Dehne verzichten musste. Riedlingen fehlte Kapitän Pascal Schoppenhauer (Mandelentzündung).

Riedlingen läuft Mengen hoch an

Geschickt pressten die Riedlinger die Mengener früh in deren Hälfte, Mengen konnte sich nur selten befreien. „Unsere Taktik ist heute komplett aufgegangen. Wir sind den Gegner hoch angelaufen“, sagte Riedlingens Spielertrainer Raphael Sontheimer nach der Partie. „In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt, aber wir haben definitiv sehr viel Aufwand betrieben.“

Früh traf Dennis Altergot das Außennetz (5.), der nächste gute Angriff endete im Tor des FC Mengen: Jonas Siefert setzte sich über rechts durch, seine Flanke rutschte einem Mengener über den Scheitel, fiel Dennis Altergot auf den Fuß ‐ 1:0 (15.).

Die einzige Chance auf der Gegenseite hatte Alex Klotz, der nur das Außennetz traf (23.). Luca Leger hätte die Führung ausbauen können, nach einer schnellen Einzelaktion fand er seinen Meister in Eisele (36.), David Striegels Schuss streifte über die Latte (37.), kurz vor der Pause hatte Varady noch eine Halbchance (45.), auch weil Riedlingen es nun etwas zu locker anging. Mengens Trainer Mario Slawig meinte: „In der ersten Halbzeit haben wir alles vermissen lassen. Da waren wir teilweise gar nicht auf dem Sportplatz. Die zweite Halbzeit war okay.“

Sonntagsschuss als Vorentscheidung

Halbzeit zwei hatte etwas mehr von dem offenen Schlagabtausch, den Sontheimer vor der Partie prognostiziert hatte. Altergot nahm mit dem Rücken zum Tor den Ball an, passte auf Siefert. Eisele parierte (65.) für Mengen, das nun mit Ex-Kapitän Kevin Hartl für Frank Dehne spielte (63.).

Die Mannschaften hielten die Schlagzahl. Hermanutz verteilte einen guten Schuss des fleißigen Schlude, der nach einem Solo frei zum Abschluss gekommen war (66.). Auf der Gegenseite setzte der eingewechselte Ragg den ebenfalls eingewechselten Adel Mehidi ein. Vorbei (72.).

Dann kam der Auftritt des ebenfalls eingewechselten Felix Schmid. Nach einem schönen Angriff über halbrechts kam der Ball von Ragg auf Felix Schmid, der aus 20 Metern mit seinem eigentlich schwächeren rechten Fuß abzog und die Kugel unhaltbar in den Winkel jagte (77.). Nur eine Minute später vertändelte Mengen den Ball in der Abwehr, Dennis Altergot knöpfte ihn schließlich Eisele ab und schob ein ‐ 3:0 (78.). „Der Sonntagsschuss und kurz darauf das dritte Tor, das war zu viel. Da war auch die Körpersprache weg“, sagte Slawig.

Riedlingen verpasst noch höheren Sieg

Die Schwarz-Gelben spürten nun die Belastungen der vergangenen Tage. Felix Schmid flankte genau auf Jonas Siefert, der eine Lücke zwischen Hartl und Teiber fand ‐ 4:0 (81.). Kurz vor Schluss entschärfte Eisele noch einen Schuss des eingewechselten Klimask über die Latte (90.).

„Der Sieg war verdient. In der Halbzeit haben wir angesprochen, dass wir dran und kompakt bleiben müssen. Der Sonntagsschuss von Felix Schmid und das 3:0 waren dann die Entscheidung. Vielleicht ist der Sieg ein bisschen zu hoch ausgefallen“, sagte Sontheimer.

TSV Riedlingen - FC Mengen 4:0 (1:0) .- TSV: Hermanutz - A. Altergot, Widmer, Fauler, Mümz - Stöhr (74. F. Schmid), Striegel, H. Schmid (64. Ragg), Leger (69. A. Mehidi) - D. Altergot (81. Klimask), Siefert. - FCM: Eisele - Renger, F. Dehne (64. Hartl), Teiber, Schaut - P. Klotz (81. Hayn), Schuler - A. Klotz - T. Nörz, Schlude - Varady. - Tore: 1:0 Dennis Altergot (15.), 2:0 Felix Schmid (77.), 3:0 Dennis Altergot (78.), 4:0 Jonas Siefert (81.). - SR: Lauritz-Plilipe Haufner (). - Zuschauer: 250.