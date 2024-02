Fast ein Jahrzehnt lang war Prof. Dr. Ottmar Schneck Rektor und Geschäftsführer der SRH Fernhochschule – The Mobile University. Unter ihm ist das Bildungsunternehmen stark gewachsen, bis weit über Baden-Württemberg hinaus. Mit einem Hauch Wehmut verabschiedet er sich im Sommer 2024 in den Ruhestand. Zuvor unterstützt er die Suche nach einer Nachfolge.

Laut Pressemitteilung trat Prof. Dr. Ottmar Schneck im Juli 2016 seinen Posten als Rektor an der SRH Fernhochschule mit Hauptsitz in Riedlingen an. Mit seinem Strategiewechsel zur Qualitätsführerschaft mit klarem Wachstumsfokus konnte die Hochschule Studierendenzahlen, Umsatz und Ertrag verdreifachen. Als unternehmerische Persönlichkeit hat er stets sein Netzwerk, und damit auch das der SRH Fernhochschule, in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft eingebracht und ausgebaut.

Zum sechsten Mal ausgezeichnet

Eine besondere Art der Anerkennung bekam Schneck am 31. Januar 2024 durch die Auszeichnung „Beliebteste Fernhochschule Deutschlands“. Die Hochschule erklomm in diesem Jahr zum sechsten Mal in Folge das Siegertreppchen auf der Plattform für Fernstudienanbieter „FernstudiumCheck.de“. „Dies ist mein größtes Geschenk der Studierenden für mein letztes Jahr als Rektor“, freut er sich.

Von alten und neuen Aufgaben

Schneck, der im Juni 64 Jahre alt wird, geht aus gesundheitlichen Gründen im Juli in den Ruhestand. Er ist dankbar für die vergangenen acht Jahre und blickt zuversichtlich in die Zukunft: „It is currently not time to say goodbye“ so Schneck, der bereits viele Weichen für die Internationalisierung der Hochschule gelegt hat. International zu wachsen und die Studienangebote auszubauen ist ein Ziel des Bildungs- und Gesundheitsunternehmens SRH, zu dem die Fernhochschule gehört.

Riedlingen bleibt Hochschulstandort

In seiner Funktion als Präsident des Verbandes Privater Hochschulen (VPH) bleibt Schneck der Bildungslandschaft über seinen offiziellen Ruhestand hinaus noch eine Weile erhalten. „Wir danken Ottmar Schneck für seine außerordentliche Arbeit, mit der er die Studienangebote der SRH maßgeblich mitgeprägt hat“, so Prof. Dr. Christof Hettich, Vorstandsvorsitzender der SRH, der die Entscheidung Schnecks mit Bedauern, aber größtem Respekt angenommen hat.

Über die Nachfolge berät aktuell eine Findungskommission. Der Hochschulstandort Riedlingen bliebe erhalten, betont der aktuelle Rektor. Bis zu seiner offiziellen Verabschiedung im Rahmen der Vollversammlung im Sommer ist es allerdings noch eine kleine Weile hin und bis es so weit ist, freue sich Schneck noch „auf viele Begegnungen in den kommenden Wochen und Monaten an der SRH“.

Mehr als 150 Mitarbeitende

Seit über 25 Jahren setzt sich die unbefristet staatlich anerkannte SRH Fernhochschule - The Mobile University dafür ein, dass Studierende ihren Traum vom Hochschulabschluss in jeder Lebenssituation verwirklichen. Mehr als 150 Mitarbeitende begleiten und unterstützen jedes Jahr fast 10.000 Menschen auf ihrem Bildungsweg. 61 staatlich anerkannte Bachelor- und Master-Studiengänge sowie 85 Hochschulzertifikate im Online-Studium können erlangt werden.

Als Stiftung mit Angeboten in den Bereichen Bildung und Gesundheit begleitet die Hochschule Menschen auf ihren individuellen Lebenswegen. Mit über 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 1,25 Millionen Kunden erwirtschaftet die Hochschule einen Umsatz von fast 1,3 Milliarden Euro.

Die 1966 gegründete SRH ist eines der größten Bildungs- und Gesundheitsunternehmen Deutschlands mit bundesweit rund 80 Standorten. Sitz der Stiftung ist Heidelberg.