Reha-Sport in Riedlingen beginnt wieder

Die Reha-Sportgruppe des TSV Riedlingen 1848. beginnt nach den Winterferien mit den Übungsstunden wie folgt:

Die erste Herzsportstunde findet am Montag, 8. Januar, statt. Gruppe 1 trifft sich von 17 bis 18 Uhr, Gruppe 2 von 18 bis 19 Uhr. Die Gruppe „Sport nach Krebs“ startet am Mittwoch, 10. Januar, von 17 bis 18 Uhr. Die Lungensportgruppe beginnt am gleichen Tag von 18 bis 19 Uhr.

Für Rückfragen steht der Abteilungsleiter Kurt Gehweiler unter Telefon: 07371/3733 oder per Mail ([email protected]) zur Verfügung.