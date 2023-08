Radler verletzt sich bei Sturz

Bei einem Sturz hat sich am Montag ein 41–Jährigerer Radfahrer am Montag in Riedlingen Verletzungen zugezogen.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 14.30 Uhr auf der Altheimer Straße in Richtung Altheim unterwegs. Dahinter folgte ihm ein Autofahrer, weswegen der Radler von der Straße auf den Gehweg wechslete. Dabei überfuhr er die Bordsteinkante und kam selbstverschuldet zu Fall. Der 41–Jährige trug bei dem Sturz leichte Schürfwunden am Knie und Kopf zu. Einen Helm hatte der Radler nicht getragen. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine nahegelegene Arztpraxis. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen.