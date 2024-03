Am Donnerstag war ein 63-Jährige um 14.50 Uhr mit seinem Pedelec in der Hospitalstraße unterwegs. In der Kirchstraße fuhr eine 61-jährige mit einem Opel, die von rechts kam und Vorfahrt hatte. Das übersah wohl der Radler und die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Der Radfahrer prallte mit dem Rad gegen den Kotflügel und die Fahrertür des Opel. Der 63-jährige stürzte auf die Straße und erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn in eine Praxis. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf jeweils 1.000 Euro.