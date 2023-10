Zum Mitsingen laden die Veranstalter am Freitag, 13. Oktober, ein. Nächster Termin ist dann am 17. November. Los geht’s um 20.30 Uhr. Auf dem Programm stehen Oldies, Schlager und Popsongs. Friedemann Benner begleitet am Flügel. Veranstaltungsort ist das Lichtspielhaus. Eintritt auf Spendenbasis.