Plätze frei für Kunstreise nach Antwerpen

(sz) - Außer Ausstellungen und Kunstfahrten bietet der Kunstkreis 84 Riedlingen jedes Jahr eine Kunstreise an. Bei ihr steht Kultur im Mittelpunkt und so soll es auch im Jubiläumsjahr des Vereins sein, der heuer 40 Jahre alt wird. Die Kunstreise führt in der zweiten Pfingstferienwoche von Montag, 27. Mai, bis Samstag, 1. Juni, nach Antwerpen, der zweitgrößten Stadt Belgiens. Sie gilt als Stadt der Kunst, der Mode und der Diamanten, deren Spuren man nachgeht. Untergebracht sein werden die Gäste aus Oberschwaben in einem Vier-Sterne-Hotel in der Altstadt Antwerpens. Auch Gent mit dem Besuch des Genter Altars steht auf dem Besichtigungsprogramm. Eine Mitgliedschaft im Kunstkreis 84 ist nicht Voraussetzung für die Teilnahme, teilt der Verein mit. Anmeldeschluss ist der 9. März. Nähere Auskünfte erteilt die stellvertretende Vorsitzende Barbara Bulander unter der Telefonnummer 07371/3004 oder per Mail unter [email protected].