Der „Allround-Discounter“ Picks Raus in Riedlingen hat dauerhaft geschlossen. Es gibt mit Thomas Philipps jedoch bereits einen Nachfolger mit einem ähnlichen Konzept.

Ware auf andere Märkte verteilt

In den letzten Wochen wurde in der Filiale in der Unterriedstraße noch ein Totalausverkauf mit wöchentlich steigenden Rabatten durchgeführt. Bis zu 70 Prozent Nachlass waren es am Ende. Die restlichen Waren wurden auf die beiden anderen Filialen des Inhabers verteilt. „Mit Tränen in den Augen und Wehmut“, berichtet einer der letzten Kunden, habe die Verkäuferin am Abend des 12. Oktober den leergeräumten Markt für immer geschlossen.

Andere Standorte nicht betroffen

Seine anderen beiden Märkte in Mengen und Ostrach seien nicht gefährdet, war von Inhaber Ahmet Özsahan zu erfahren. Zur Schließung in Riedlingen wolle er sich aber nicht äußern. Nur so viel: „Ich bin Eigentümer der Immobilie. Das hat sich kurzfristig so ergeben.“ Der Standort sei „nicht schlecht gelaufen“. Derzeit werden Gebäude und Verkehrsflächen für den künftigen Mieter gerichtet. „Wir sanieren in großem Umfang: Asphalt, Dach, Technik, im Prinzip alles.“

Für Thomas Philipps bekannter Standort

Der Nachfolger Thomas Philipps war bis vor elf Jahren bereits Vorgänger von Picks Raus. Zwölf Jahre lang hatte er an diesem Standort eine Filiale ‐ nach Minimal und Tengelmann. Er verfolgt ein ähnliches Konzept wie Picks Raus. Auf der Homepage bezeichnet sich die Firma als Deutschlands führender Discounter für Heim und Garten. Eröffnung in Riedlingen soll Mitte Dezember sein.

Mehr als 18.000 Produkte

Das Familienunternehmen Thomas Philipps wurde 1986 gegründet. Der Discounter betreibt mehr als 250 Filialen in Deutschland sowie weitere in Litauen und in Österreich. Nach eigenen Angaben besuchen täglich rund 100.000 Kunden die Märkte. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird mit 4200 angegeben. Das Sortiment umfasse mehr als 18.000 Produkte.