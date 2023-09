Pianist Dirk Maassen ist zu Gast im Lichtspielhaus

Ein echtes Highlight im Programm des Riedlinger Lichtspielhauses ist Dirk Maassen, der bei seiner „ Here and Now Tour“ am Samstag, 23. September, Station in Riedlingen macht. Los geht’s um 20 Uhr. Karten fürs Konzert im Lichtspielhaus ikosten m Vorverkauf 22 Euro und an der Abendkasse 27 Euro.

Dirk Maassen ist ein deutscher Komponist und Pianist, der in Ulm lebt. Er spielt seit seinem zehnten Lebensjahr Klavier und studierte in seiner frühen musikalischen Laufbahn ein breites Spektrum an Musikstilen. In den 1980er–Jahren trat der Musiker in mehreren Bands und Projekten auf und startete einige experimentelle Cross–Genre–Produktionen.

Ab 2010 kam Maasen am Soloklavier zurück, das seiner Meinung nach das unmittelbarste Instrument ist, um Ideen und Gefühle in etwas zu materialisieren, das mit dieser Welt verbunden ist und beim Publikum Anklang findet.

Anfragen und Bestellungen sind möglich per Mail an [email protected] oder online unter https://www.eventim.de/artist/dirk–maassen/