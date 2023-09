Pflanzentauschbörse in Indelhausen

Die nächste Pflanzentauschbörse findet am Samstag, 30. September, um 14 Uhr in Indelhausen beim Rathaus statt. Die Landfrauen Hayingen bieten allen Gartenbegeisterten und Pflanzenliebhabern die Möglichkeit, Stauden, Samen, Kräuter, Blumenzwiebeln, Zimmerpflanzen, Gehölzen Zeitschriften, Pflanzgefäße oder Übertöpfe zu tauschen oder zu verschenken. Auch wer nichts mitbringt, ist laut Pressemitteilung herzlich eingeladen und findet vielleicht etwas zum mit Nachhause nehmen. Bei Kaffee und Kuchen besteht die Möglichkeit, sich in gemütlicher Runde auszutauschen. Außerdem können Kuchen mit nach Hause genommen werden. Bei den Landfrauen sind alle herzlich willkommen