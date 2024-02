Peter Galbacs bereichert „Klassik im Kloster“

„Vor zehn Jahren begann das Riedlinger Streichquartett seine Reihe ,Klassik im Kloster’“, betonte Waltraud Wolf als Vorsitzende des Fördervereins der Conrad Graf-Musikschule in ihren Dankesworten. „Seither haben Sie uns unverbrüchlich die Treue gehalten.“ Ein Werk eines zeitgenössischen Komponisten zwischen zwei Tondichter des 19. Jahrhunderts zu stellen, zeigte Mut, Entschlossenheit und Weitblick der unter sich blendend harmonisierenden Instrumentalisten.

Peter Galbacs aus Ulm ist in Riedlingens Kulturszene kein Unbekannter. Mit Geige oder Bratsche bereichert er immer wieder konzertante Ereignisse auch des Kammerorchesters. Mit strahlenden Augen freute er sich über den Beifall, den er und die Instrumentalisten für die Interpretation seines Quartetts Nr. 2 im Riedlinger Refektorium entgegennehmen konnten. Für den Komponisten war es wohl eine in sich stimmige Wiedergabe seines für manchen Besucher ungewöhnlichen Werkes.

Jeder der vier Sätze bilden melodisch und auch rhythmisch kompakt ein Paar aus einem ersten eher ruhigen und einem zweiten zumeist flotteren Teil. Der erste Paartanz wird von Ernst-Martin Kiefer an der ersten Violine melodiös bestimmt, ohne im tänzerischen Ablauf allzu dominant zu wirken. Flott und aufmunternd dagegen die Stunde der Hora im Tempo di Minuetto. Als Besonderheit wird das Thema im angenehmen Duett von Claudia Otts Viola und der zweiten Violine von Uli Etter erst später von der melodieführenden ersten Violine übernommen. Dann wechselt das eher nach innen gerichtete Geschehen einer „Erinnerung“ in einen flotten mitreißenden „Hirtentanz“ als Allegro con fuoco, der sich auf der voluminös-variablen Gestaltung von Marion Kiefer und ihrem Violoncello verlässlich entwickelt. Große Melodiebogen versinnbildlichen den Flug zweier Schwäne am Himmel. Als Gegensatz dazu ein tonlich dichter Totentanz im ungewöhnlichen Tempo eines engagierten Allegro. Sodann mündete das liedgemäße Abendlied in das Vivace eines rassigen „Czardas en Rondeau“.

Luigi Cherubinis Quartett Nr. 5 aus dem Jahr 1834, auch von Beethoven geschätzt, wurde mit seinem Moderato assai als passend einfühlsamer Auftakt in den Konzertabend gewählt. Erst nach und nach entwickelt sich das Allegro des ersten Satzes zu beachtlichem Volumen. Deutlich abgesetzte Akzente zeigen bereits jetzt, wie sehr das Riedlinger Streichquartett zu einer auf hohem Niveau musizierenden Gemeinschaft zusammengewachsen ist. Homogen gestaltete Phasen weisen den Weg über ein flottes auch rhythmisch engagiertes Allegro zur melodischen Schönheit eines Ruhe ausstrahlenden Adagios. Musikalische Wärme im Duett von Viola und Cello fand im Musizieren der beiden Violinen ihren Widerpart. Auch wenn die beiden letzten Sätze des Quartetts ein Allegro als Tempobezeichnung aufweisen, so unterscheidet sich in der Interpretation das Scherzo mit seinen heiteren Episoden deutlich von den vorwärtsdrängen Strukturen im abschließenden Finale.

Das abschließend interpretierte Quartett a-moll aus dem Jahr 1825 gehört zu Beethovens Spätwerken. Das Cello führt die mitmusizierenden Solisten in das melodiöse Assai sostenuto. Dem klassischen Aufbau entsprechend folgt ein die Musiker forderndes Allegro, das auch weite Teile des zweiten Satzes beherrscht. Beherrschend für den dritten Satz sind Beethovens Angaben als „Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit in der lydischen Tonart“. Nach dem Molto adagio finden ziselierende Duette beider Violinen ihre Erwiderung in der Wärme von Viola und Violoncello. Die vorgegebene Ausrichtung „Neue Kraft fühlend“ findet bei den vier Instrumentalisten ihre Umsetzung in zunehmend liedvollen Passagen als Weiterführung von Vorgaben, die der choralartigen Szenerie zugeordnet werden können. Ob im dezenten Andante, melodiös beglückend, ob im rhythmisch klar ausgerichteten Alla Marcia, oft werden die Zuhörer zurückgeführt ins Reich des Chorals, auch wenn er immer reicher verziert erklingt. Fröhlich stimmende Passagen, rhythmisch sauber artikulierte Tonfolgen, anregende Zwiegespräche vor allem der beiden Violinen führten zu einem umjubelten Presto als Konzerthöhepunkt. Alle eingegangenen Spenden kommen dem Förderverein der Conrad Graf-Musikschule zugute.