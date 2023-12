Ökumenischer Gottesdienst an Silvester

Zu einem meditativen Gottesdienst zum Jahresabschluss lädt das evangelische und katholische Pfarramt am Sonntag, 31. Dezember, 17 Uhr herzlich in den Kreuzgang beim Kapuzinerkloster (Stadtbücherei) ein. Eine knappe Stunde um in Ruhe alles Unvollendete, Schwere des zu Ende gehenden Jahres Gott zu übergeben, für viel Gutes, Gelungenes zu danke und für das Neue Jahr 2023 um Segen und Kraft zu bitten.