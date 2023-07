Am Montag, 24. Juli, findet um 19:15 Uhr im großen Sitzungssaal des Riedlinger Rathauses eine Sitzung des Gemeinderates statt. Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, an dieser Sitzung teilzunehmen, wie das Bürgeramt mitteilt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Vorbereitung der Kommunalwahl 2024, der Theatersommer 2025 und die Festlegung der Verkaufspreise der Bauplätze in der Lessingstraße.