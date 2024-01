Seit Jahresbeginn müssen Arztpraxen in der Lage sein, elektronische Rezepte auszustellen. Zumindest in der Theorie. In der Praxis funktioniert das offenbar noch nicht so reibungslos, wie sich das der Gesetzgeber vorgestellt. hat. Wir haben uns in Praxen und Apotheken in der Region umgehört.

Die Testphase genutzt

„Wir waren eigentlich schon Anfang 2023 startklar und haben darauf gewartet zu testen“, sagt Andreas Buck. Der Bereichsvorsitzende für die Region Ulm-Biberach im Landesapothekerverband betreibt in Laupheim zwei Apotheken. Tatsächlich seien bei ihm im ersten Halbjahr 2022 nur vereinzelt E-Rezepte eingereicht worden. Seit Juli 2022 habe man „üben“ können. Hier hat die erste Arztpraxis am Ort umgestellt. „Und auch noch heute gibt es fast keinen Tag, an dem nicht neue Probleme zu lösen sind.“

Das sind nicht allein technische Dinge. So habe er zum Beispiel jetzt erstmals eine digitale Rezeptur für eine individuelle Mischung erhalten. Die Bearbeitung hier ist anders, als bei der Belieferung eines Arzneimittels. „Technisch braucht es nicht viel, dass es mal klemmt“, hat Buck festgestellt. Er spricht von einer „Kaskade möglicher Probleme.“

Drei Möglichkeiten der Übermittlung

Technisch funktioniert das E-Rezept so, dass die Ärztin oder der Arzt das Rezept auf einem zentralen Server ablegt und mit seiner Signatur freigibt. Statt des bekannten rosa - bei Privatversicherten blauen -Papierrezepts benötigt die Apotheke einen QR-Code, um darauf zugreifen zu können. Dieser Code kann auf der Gesundheitskarte oder auch auf einer Smartphone-App gespeichert, aber auch auf Papier ausgedruckt werden.

Benötigt wird also von Praxis über Serverbetreiber bis hin zur Apotheke und zur Krankenkasse eine problemlos funktionierende Internetversorgung, die sogenannte Telematikinfrastruktur. „Das funktioniert für alle Beteiligten super, wenn die Technik da ist“, erklärt Buck, „sonst geht von 100 auf Null gar nichts.“

Freitextverordnung ist schwieriger

Jetzt gehe es zunächst darum die Abläufe zu glätten: „Die Regeln für die Papierwelt passen nicht 1:1 auf die Elektronikwelt.“ Dabei seien normale Arzneimittel eigentlich unproblematisch. „Spannend wird es bei Freitextverordnungen.“

Das bedeutet, der Arzt hat keinen konkreten Artikel verordnet, sondern in Worten aufgeschrieben, was er möchte, also etwa den Wirkstoff. „Das Ding entwickelt sich noch“, glaubt Andreas Buck. Er sei sicher, dass sich die elektronische Verschreibung nach Heilung der Kinderkrankheiten bis in einige Monaten einspielen werde.

Umsetzungquote bei 40 bis 50 Prozent

Die Umsetzungsquote schätzt Buck auf aktuell 40 bis 50 Prozent. „Das ist unterschiedlich je nach Region. Und jeder Arzt entscheidet, ob und wie intensiv er einsteigt.“ Da seit Januar 2024 viele Ärzte begonnen haben erhält der Betreiber des zentralen E-Rezeptservers, die Gematik, inzwischen bis zu 2,5 Millionen E-Rezepte täglich .

Während die, bis zu drei Arzneimittel auf einem Papierrezept nur gleichzeitig eingelöst werden können, ist jedes E-Rezept eine Einzelverordnung. Man kann die Medikamente innerhalb von 28 Tagen nach Ausstellung durch den Arzt beliebig einlösen.

Hilfsmittel sind Ausnahme

Auf 40 Prozent schätzt auch der Riedlinger Apotheker Reiner Henn den Anteil der E-Rezepte in Stadt- und Donau-Apotheke. Er berichtet von „Startproblemen“, die noch zu beheben seien. Er selbst begrüße die digitale Form: „Man wartet schon seit Jahren drauf.“ Seitens der Patienten bestehe große Akzeptanz und Bereitschaft, sich darauf einzustellen.

Als „Quatsch“ bewertet er aber, dass E-Rezepte derzeit nur für Medikamente ausgestellt werden dürfen, nicht aber für Hilfsmittel. So erhalte ein Diabetiker zwar für Insulin ein E-Rezept, nicht aber für die Teststreifen, um den Blutzucker zu bestimmen. „Das soll aber noch sukzessive kommen.“ Ansonsten ist nur die Verschreibung von Betäubungsmitteln als E-Rezept ausgeschlossen.

Nur vereinzelt werden derzeit in der Ertinger Marien-Apotheke E-Rezepte eingereicht. Inhaberin Theresa Köberle schätzt den Anteil auf zehn Prozent. Im Prinzip funktioniere das System reibungslos, sie sei froh, dass es jetzt allmählich anlaufe. Beim Papierrezept seine eher Lesefehler möglich. Außerdem erleichtere das E-Rezept die Kontrolle.

Verminderung des Verwaltungsaufwands

Im Praxisalltag soll durch das E-Rezept vor allem administrativer Aufwand reduziert werden. Sogenannte Fernbehandlungen werden erleichtert. Durch elektronische Folgerezepte können Kosten für Brief und Porto gespart werden. Für die Patientinnen und Patienten sollen Wege in die Arztpraxis entfallen, wenn sie beispielsweise ein Folgerezept benötigen. Das kann die Praxis digital zum Abruf über eGK oder App übermitteln. Ärztinnen und Ärzte können im Rahmen einer Videosprechstunde elektronische Verordnungen kontaktlos ausstellen.

Allerdings müssen die Arztpraxen lediglich die technischen Möglichkeiten für das E-Rezept schaffen. Es ist also nicht verboten, weiterhin ein herkömmliches Papierrezept auszustellen. Man warte noch auf die Mitarbeiterin, die sich um das Thema kümmere, war in einer Riedlinger Praxis zu erfahren. Bis dahin gebe es noch ausschließlich das Papierrezept.

Praxen kämpfen mit Tücken der Technik

Auch der Dürmentinger Arzt Harry Seik ist noch nicht so weit, obwohl er nach eigener Angabe bereits 40.000 Euro in neue Hard- und Software gesteckt hat. Bei ihm spielt die Technik noch nicht mit. „Die Computerleute sind regelmäßig in der Praxis“, berichtet er. Auch einer seiner Patienten, ein IT-Spezialist, habe sich schon damit befasst. „Sie kriegen aber keine klaren Antworten“, bedauert Seik. „Die Idee ist ja nicht schlecht, es hapert halt noch an der Umsetzung.“ Bereits die elektronische Krankmeldung habe ein halbes Jahr lang nicht funktioniert. „Man kann von mir verlangen, auf den Mond zu klettern. Man muss nur die Leiter hinstellen.“ Seik rechnet damit, dass er noch im Januar E-Rezepte ausstellen kann.

Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung drohen Sanktionen erst ab April. Vertragsärztinnen und -ärzten soll demnach die Vergütung um ein Prozent gekürzt werden, wenn sie nicht in der Lage sind, verschreibungspflichtige Arzneimittel elektronisch zu verordnen.