Noch einmal sind die Riedlinger Bürger gefragt

Das Abschlussforum zur Frage „Wie sehen künftig Marktplatz & Co. aus?“ findet am Dienstag, 26. September, um 18.30 Uhr im Kaplaneihaus statt. Wie es in einer Pressemitteilung des Basis-Institutes für die Innenstadtentwicklung in Riedlingen heißt, wurden über den Sommer Wünsche und Ideen für die Gesamtinnenstadt und einzelne Plätze in der Altstadt erhoben. Diese wurden nun verdichtet und in ein Nutzungskonzept übertragen, das beim Abschlussforum präsentiert wird.

Teilnehmer werden bei der Veranstaltung über die erarbeiteten Zwischenergebnisse informiert und können diese kommentieren und Feedback geben. Erst nach dem Abschlussforum wird das Konzept finalisiert und an den Gemeinderat gegeben. Zu Gast sind auch die zwei wissenschaftlichen Berater Marc Redepenning und Sebastian Scholl von der Uni Bamberg.

Riedlingen ist eine von 228 Kommunen, die im Rahmen des Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) durch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) gefördert wird. Der Riedlinger Projekttitel für die Gesamtstrategie heißt: „Lebendige Donaustadt Riedlingen“. Das Ziel dabei ist die Entwicklung von Handlungsstrategien, um die Aufenthaltsqualität zu steigern, Leerstandsquoten zu senken und Innenstädte als resiliente, kooperative und multifunktionale Ortszentren weiterzuentwickeln. Dazu gehört auch das Projekt „Riedlinger Genussmanufaktur“ der Markt- und Manufakturhalle im alten Feuerwehrhaus.

Die genannten Veranstaltungen, Konzeptentwicklung und Umsetzungsplanung für die Gesamtinnenstadt wird in einem weiteren Teilprojekt durchgeführt, das an das Basis-Institut vergeben wurde. Die verschriftlichten Ergebnisse sind November zu erwarten.