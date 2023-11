Heinz Schneider rettete am 22. August zwei Mädchen in Riedlingen das Leben. Beim Baden wurden sie von der Strömung in der Donau unter das Schott am Wasserkraftwerk gezogen. Schneider bemerkte die Notlage der beiden und zog sie mithilfe weiterer Retter gerade noch rechtzeitig aus dem Wasser, obwohl er damals selbst gesundheitliche Probleme hatte.

Für seine Zivilcourage wurde er nun in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag ausgezeichnet. Bei der Übergabe einer Urkunde samt Geschenkkorb erklärte Bürgermeister Marcus Schafft: „Mir ist bewusst, dass wir das in der Vergangenheit bei ähnlichen Verdiensten nicht immer so gehandhabt haben. Aber gerade das beherzte Eingreifen von Herrn Schneider verdient eine besondere Würdigung.“

Um weitere Badeunfälle zu vermeiden und die Sicherheit zu erhöhen, sei man in Gesprächen mit dem Kraftwerksbetreiber, so Schafft.