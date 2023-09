Neues Schuljahr am Kreisgymnasium Riedlingen beginnt am Montag

Das neue Schuljahr im Kreisgymnasium Riedlingen beginnt am Montag, 11. September, mit der ersten Stunde um 7.40 Uhr für die Klassen 6 bis 11 und die Jahrgangstufen 1 und 2 in den ausgewiesenen Räumen. Neu in die Schule eintretende Schüler sollten sich um 7.30 Uhr auf dem Sekretariat melden, heißt es in der Mitteilung des Kreisgymnasiums. Für die genannten Klassen endet der Unterricht nach der sechsten Stunde. Für die neuen Fünftklässler und deren Eltern gibt es eine gemeinsame Veranstaltung. Beginn ist um 9.30 Uhr in der Aula, das ist ist um 12 Uhr.