Menschen mit Behinderung brauchen besondere Zuwendung, Förderung und spezielle Hilfen. Vieles davon wird in den Familien selbst aufgefangen. Eltern und Geschwister betreuen ihre Familienangehörigen mit Beeinträchtigungen oft ein Leben lang.

Doch was passiert aber im Alter? Wenn die Menschen mit Einschränkungen im Rentenalter und ihre Eltern selbst auf Hilfe angewiesen sind? Die Seniorengenossenschaft Riedlingen möchte ihr Angebot im Bereich der Behindertenhilfe und Inklusion im Jahr 2024 erweitern. Künftig soll es eine Tagespflege für ältere Menschen mit Beeinträchtigungen geben - in Riedlingen und Bad Buchau.

Zahl der Behinderten steigt

Die Zahl der Senioren mit einer Behinderung im Landkreis Biberach steigt. Im Jahr 2023 lag sie bei 13.670. Im Zuge der demografischen Entwicklung und der steigenden Altersstruktur wird in den kommenden Jahren eine Vielzahl an behinderten Menschen berentet. Wenn eine Weiterbeschäftigung in der Werkstatt nicht mehr möglich ist und Heimplätze weiter knapp sind, bleibt nur die Versorgung durch die Angehörigen.

Michael Wissussek ist qualifizierter Pflegefachberater, Demenzlotse und Dozent für pflegeorientierte-sozialwissenschaftliche Kommunikation der Seniorengenossenschaft Riedlingen und oft erster Ansprechpartner, wenn es darum geht, alten Menschen, die sich selbst nicht mehr versorgen können, möglichst schnell zu helfen. Er ist aber auch Familienmensch mit einem Bruder, der das William-Beuren-Syndrom hat.

Der 50-jährige Udo in der Familie integriert, macht mit seinem Bruder Musik und besucht täglich die Werkstätten in Biberach. „Das heißt er muss täglich aufstehen und zum Schaffen gehen“, erklärt Wissussek. Nach acht Stunden Arbeit kommt er nach Hause, erzählt von der Arbeit und den Arbeitskollegen, die auch seine Freunde sind. Das seien positive Erlebnisse für ihn, so Wissussek.

Tagesstruktur bricht weg

Was passiert aber, wenn der Bruder ins Rentenalter kommt? Wenn er nicht mehr jeden Tag zur Arbeit geht? Wenn seine Mutter an ihre Leistungsgrenze kommt? Dann fehle die tägliche Struktur. Ohne diese würden Menschen mit Einschränkungen isoliert, ihr Antrieb und ihre Motivation verkümmerten, weiß Wissussek.

Hintergrund Die Seniorengenossenschaft Riedlingen Die Seniorengenossenschaft Riedlingen e.V. betreibt seit 1998 drei Tagespflegen im Landkreis Biberach an den Standorten Riedlingen und Bad Buchau. Das Angebot erstreckt sich erweitert in der häuslichen Versorgung und Betreuung auf bürgerschaftlicher Ebene. Mit dem Angebot der Demenzpflege Riedlingen bietet die Seniorengenossenschaft seit 2006 ein fachspezifisches Angebot für an Demenz erkrankte Menschen am Tagespflegestandort Rösslegasse 4. Neben der Integration von Menschen mit Demenz in die Tagespflege, steht die Angehörigenfachberatung und Begleitung im Fokus der Leistungen. Weiterführend begünstigen die landkreisweiten Netzwerkarbeiten und die Kooperationen mit Fachstellen, Kliniken und Ärzten das Wirken der Fachtagespflege.

Dem will die Seniorengenossenschaft entgegensteuern, denn nicht nur Senioren und Menschen mit Demenz sondern auch Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sollen aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Sie brauchen Möglichkeiten zu arbeiten und den Kontakt zu anderen zu pflegen.

Rundum-Versorgung

So soll das Konzept der Tagespflege, das die Seniorengenossenschaft seit vielen Jahren für Senioren und Menschen mit Demenz in Riedlingen und Bad Buchau anbietet, künftig auch für Menschen mit Einschränkungen angeboten werden. Neben dem kognitiven Training werden die Betroffenen mit allen Mahlzeiten, vom Frühstück über den Mittagstisch bis zu Kaffee und Kuchen versorgt. Es gibt einen Hol- und Bringdienst, der die Angehörigen zusätzlich entlastet.

Basteln und Werken

Am Standort der Demenzpflege, Rösslegasse 4 in Riedlingen, wäre eine Integrität geistig behinderter Menschen ohne Probleme möglich, sagt Wissussek. Ein Erfahrungswert liege hier aus den vergangenen Jahren vor. Für den Standort, Tagestreff am Stadtgraben, ist Integration im Bereich der aktivierenden Betreuung und Tagesstrukturierung und Alltagstraining vorgesehen. Werkstattnahe Strukturen können über Bastelarbeiten oder leichte Tätigkeiten in der Mithilfe (Hauswirtschaft/Haus- und Botendienste) möglich gemacht werden.

Mit der Tagespflege in Bad Buchau, insbesondere mit Blick auf das entstehende Lebenszentrum in der Schussenrieder Straße 70, könnten vielseitige Möglichkeiten der Behindertenhilfe angeboten werden. Wohnen, Teilhabe, Mitarbeit und die Nutzung der Tagespflege sind vorgesehen. Auch hier wäre eine Ausgestaltung eines Werkraumes möglich.

Unterstützung für das neue Projekt wurde der Seniorengenossenschaft vom Kreissozialamt und der kommunalen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung zugesagt.