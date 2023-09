Neuer Beckenbodenkurs und Sportangebot für Kinder

Der TSV Riedlingen startet am 18. September ein weiterer Beckenbodenkurs. Ferner gibt es ab 20. September auch ein neues Sportangebot für Kinder (dritte und vierte Klasse). Dies teilt der Verein mit.

Ein gut funktionierender Beckenboden trage maßgeblich zum Wohlbefinden bei, heißt es weiter. Durch das gezielte Training werden alle Beckenbodenmuskelschichten gestärkt sowie die Wahrnehmung verbessert. Es eignet sich für Teilnehmende jeden Alters und Geschlechts und auch für Schwangere. Zu beachten: Nach der Geburt sollten mindestens drei bis sechs Monate vergangen sein. Der nächste Kurs unter Leitung von Alisa Häfele beginnt am Montag 18. September, 18.30 Uhr, zehn Einheiten in der Turnhalle des KGR. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro für Nichtmitglieder und 50 Euro für Mitglieder des TSV Riedlingen.

Am Mittwoch, 20. September, beginnt ein neues Sportangebot für Mädchen und Jungs von acht und zehn Jahren (dritte und vierte Klasse). Die Turnstunde ist mittwochs von 17 bis 18 Uhr in der Realschulturnhalle unter Leitung von Valentina Strohm. Im Vordergrund stehen der Spaß an gemeinsamer Bewegung. Mit spielerischen Übungen und Bewegungsspielen wird die Koordination und die Ausdauerfähigkeit verbessert. Für die Teilnahme ist die Mitgliedschaft beim TSV Riedlingen erforderlich.

Anmeldung für beide Angebote sind per Mail an [email protected] möglich. Alle Sportangebote der Turnabteilung finden sich online unter www.turnen–tsv–riedlingen.de