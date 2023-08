Neue Bilder von Tony Blackwell und Ricki Scopes

„Tony Blackwell hat mir neue Bilder geschickt“, sagt Ricki Scopes. Kurz entschlossen habe sie mit diesen und einer Anzahl neu entstandener eigener Bilder eine Ausstellung gehängt. Am Sonntagvormittag war die Vernissage in der Galerie Scopes am Weibermarkt.

32 kleinformatige Aquarelle — neu eingetroffene und welche aus Ricki Scopes Bestand neu gerahmt — hängen im hinteren Räumchen der kleinen Galerie in der Nähe des Narrenbrunnens: zarte, lichte Landschaften und Küstenlinien, Waldstücke und einzelne Bäume. Interessante Stimmungen hat Tony Blackwell eingefangen, gestaltet lebendig und naturgetreu. Solch einfache Feldwege, sagt Ricki Scopes, seien schwierig zu malen; ihnen Tiefe zu geben und interessante Details zu finden ein Zeichen seines Könnens. Diese Einzelheiten — winzige Personen oder Tiere, eine grasende Schafherde oder ein zart angedeuteter Zaun — sind häufig erst beim genauen Betrachten aus der Nähe zu erkennen. „Seine Bilder leben“, sagt Michaela Fritz, eine der Besucherinnen der sonntäglichen Vernissage.

Tony Blackwell (83) ist Ricki Scopes freundschaftlich verbunden seit vielen Jahren. Er lebt nahe Canterbury in England. Mit 15 verließ er die Schule, arbeitete in zahlreichen verschiedenen Berufen, auch bei der britischen Marine. Nach mehreren Augenoperationen hat sich sein Sehen so weit gebessert, dass er wieder an seinen kleinen Landschaften arbeiten kann. Er malt zu Hause, aus dem Gedächtnis; manche seiner Aquarelle tragen auf der Rückseite kleine Bemerkungen über den Ort, den das Bild zeigt. In einer Galerie in London stellt er aus — und in Riedlingen.

Auch Ricki Scopes 28 Bilder sind überwiegend Kleinformate. Dramatische Gewitterstimmungen in blau und grau, Landschaften, Stillleben und einzelne Porträts sind jüngst entstanden. Auch im Miniformat, als Klappkarten mit Umschlägen, sind sie zu erstehen.

[email protected] Informationen